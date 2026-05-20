miércoles 20  de  mayo 2026
ALTRUISMO

Subastan artículos personales de Matthew Perry

La subasta incluye un Memorigin en acero inoxidable con un emblema de Batman, recuerdos de la serie Friends y obras de arte contemporáneo que coleccionó

En esta imagen del 14 de abril de 2009, el actor Matthew Perry arriba al estreno en Los Ángeles de la película 17 Again.

En esta imagen del 14 de abril de 2009, el actor Matthew Perry arriba al estreno en Los Ángeles de la película 17 Again.

AFP/ Gabriel Bouys, Archivo

LOS ÁNGELES.- Desde piezas de Banksy hasta el último libreto de Friends: decenas de artículos personales de Matthew Perry están disponibles en una subasta en Estados Unidos que donará sus fondos a la fundación filantrópica del fallecido actor.

Perry, quien encarnó al neurótico y sarcástico Chandler Bing en Friends, falleció a los 54 años en 2023, tras luchar durante décadas contra adicciones.

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Ahora sus albaceas pusieron bajo el martillo unos 130 lotes de objetos como su reloj favorito o recuerdos de la infancia para contribuir a la Fundación Matthew Perry, dedicada a ayudar a personas con problemas de adicción y que constituye el legado del actor canadiense.

"Es una combinación de todo tipo de bienes a lo largo de la vida del actor", dijo Roberta Kramer, vicepresidenta para el desarrollo de negocios de la Heritage Auctions, a cargo de la subasta.

Artículos

Además de su reloj favorito, la subasta incluye un Memorigin en acero inoxidable con un emblema de Batman, recuerdos de la serie que le cosechó legiones de fans en todo el mundo y obras de arte contemporáneo que coleccionó.

Los artículos fueron puestos a exhibición en la sede de la casa de subastas en Los Ángeles.

Varios de los guiones de Friends, la serie que rodó durante una década siguiendo a un grupo de amigos que enfrentan la vida adulta en Nueva York, destacan en la muestra con un costo inicial de 500 dólares.

También están a la venta ediciones certificadas de las obras Niña con globo y Nola, del revolucionario artista callejero Banksy, que se estiman pueden superar el millón de dólares.

"Él había comenzado a coleccionar arte", dijo Kramer, quien detalló que entre las piezas a la venta se encuentran trabajos de artistas contemporáneos como Rob Pruitt, Mel Bochner y Greg Miller.

Otro gran bloque de la muestra está compuesto por piezas relativas a Batman.

Juguetes, memorabilia y hasta una silla con el emblema del vigilante nocturno de la colección personal del actor también salieron a la venta con precios iniciales de 100 dólares.

La subasta, que ya comenzó en línea, se realizará el 5 de junio en Dallas, Texas.

La muerte de Perry, quien fue encontrado sin vida en su jacuzzi, causó conmoción, y desató una investigación que derivó en la desarticulación de una red que suministraba drogas al actor y lucraba de su adicción.

FUENTE: AFP

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