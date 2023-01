¿Gerard Piqué reacciona a nuevo tema de Shakira?

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BZRP (@bizarrap)

"Una loba como yo no está pa' tipos como tú -A ti te quedé grande- Por eso estás con una igualita que tú, Oh-oh, oh-oh. Esto es pa' que te notifiquen, así que trague, trague, mastique -Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques- Entendí que no es culpa mía que te critiquen- Yo solo hago música, perdón que te salpique", reza parte de la nueva canción de Shakira, reseñada en Los40.