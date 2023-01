"Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, (lo siento, bebé) hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", canta Shakira en la primera parte de BZRP Music Sessions #53, cuando -luego- en la segunda estrofa termina mencionado a Piqué a través de la palabra "salpique".

"Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique", continúa la letra.

Luego, la colombiana aborda los problemas mediáticos que surgieron tras la ruptura sentimental al cantar acerca de temas como la prensa, deuda en Hacienda y finalmente sobre la nueva pareja del exdefensa del FC Barcelona, Clara Chía, con otra palabra encriptada: "claramente".

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", interpreta Shakira.

BZRP Music Sessions #53 se estrenó anoche en YouTube, tanto la colombiana como el argentino anunciaron la nueva producción musical un día antes en redes sociales y al salir en la plataforma de video, en la primera hora alcanzó más de 16 millones de reproducciones.

El tema, además, sigue siendo tendencia entre los internautas.

Cantar sobre el despecho

Como se mencionó al principio, esta no es la primera vez que Shakira aborda su ruptura sentimental con Gerard Piqué desde que oficializaron el fin del noviazgo en junio pasado, luego de 12 años de relación.

Primero lo hizo con Te felicito. Junto con el puertorriqueño Rauw Alejandro, la barranquillera de 45 años describe a una persona que señala de falso, doble cara y buen actor a través de la letra de la canción.

"Su filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti", canta Shakira.

Mientras que en Monotonía, la intérprete acudió a otro puertorriqueño, Ozuna, para abordar los problemas de pareja.

"No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría", dice parte de la letra de la canción, estrenada el 19 de octubre de 2022.

