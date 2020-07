Adamari López comparte primeros resultados de su reto físico

"Test físico, Squats primer día ver su último día de nuestro reto Ready in 4 W. Feliz de haber logrado hacer el reto de Ready in 4 W. Conseguí mejor condición física y sigo enfocada en mi camino de tener una vida saludable, estoy lista para una segunda temporada, ¿Quién me acompaña?. Atentos estos días para más información", escribió Adamari López en Instagram.

A través de otras publicaciones, se observa a Adamari junto a su pareja Toni Costa, quien también se sumó al reto, realizando las intensas rutinas de ejercicios.

"Este 2020 tomé la decisión de tener un estilo de vida más saludable y estoy enfocada en lograrlo. Ustedes han sido mis aliados y me han apoyado para lograrlo. Te invito a que entrenemos juntos por cuatro semanas. Toni y Yasmany estarán ahí para que logre mi meta", expresó Adamari.

"Mayo ha sido un mes de celebraciones y hoy tengo otra gran razón para celebrar porque cumplo otro mes viviendo un estilo de vida saludable y enfocada en mi bienestar. Estoy feliz y agradecida de que sean parte de esta etapa tan maravillosa que estoy viviendo y disfrutando", comentó la presentadora de televisión.