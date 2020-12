Adamari López denuncia fraude que se comete en su nombre

"Quería dejarles saber que hay alguien que se hace pasar como Adamari López Oficial en Facebook, que está sorteando no sé qué cosa, como si fuera yo, si descubren lo que hay en una imagen", alertó Adamari López.

La animadora del magazine “Un nuevo día” advirtió a sus fanáticos que presten mucha atención a este tipo de estafas que se están cometiendo en su nombre para evitar ser engañados y que puedan robarles cualquier información valiosa.

"No estoy sorteando nada, no me presto para este tipo de cosas", dejó claro Adamari López.

"Si ustedes lo han visto por favor no lo crean, no soy yo y probablemente es una trampa que le quieran robar a lo mejor la identidad o alguna identificación. No se presten para eso. Cualquier cosa ustedes saben que yo siempre se los comunico", subrayó la paraje sentimental de Toni Costa y la mamá de Alaïa.