Adamari López: "Estoy agradecida con Telemundo"

“Ha habido cambios dentro del programa que todos hemos vivido. El programa quiere, me imagino yo, que la información sea la base de la gente en las mañanas para prepararse y salir a hacer sus actividades. Y, en base a eso, están dirigiendo las actividades del show”, contó la boricua durante una entrevista que Adamari López concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS con motivo del mes de concientización sobre el cáncer de mama.

Del programa salieron el guatemalteco Héctor Sandarti, la cubana Rashel Díaz y el chef venezolana James Tahhan, en mayo, agosto y septiembre, respectivamente. Pero Adamari López y la periodista de espectáculos Stephanie Himonidis, conocida como Chiquibaby, continuaron en el programa, que por estos días contrató al chef mexicano Alfredo Oropeza.

“Nosotros nos acoplamos a lo que el público desea y a lo que la empresa quiere mostrar al público, porque es lo que entienden que la audiencia quiere ver en las mañanas, pero siempre buscando complacer al público. Así que estamos felices de que nos hayan dado la oportunidad de continuar ahí. Stephanie y yo estamos muy agradecidas por la oportunidad que nos da Telemundo de seguir en la empresa”, agregó.

Sobre si se siente preparada para enfrentar un día la despedida de la televisión, un medio en el que se suele remplazar al personal, contestó que cuando una puerta se cierra, siempre otra se abre y recordó la época en la que hacía telenovelas.

“La vida siempre tiene ciclos. Las novelas tienen una fecha de inicio y una de terminar y después tienes que buscar otro proyecto dramático que representa otra oportunidad para seguir creciendo y seguir frente al público. Esto no es diferente. La vida te pone proyectos en frente que uno sabe que algún momento tienen su final y uno sigue educándose y preparándose para poder salir adelante. Pero lo único que tengo es agradecimiento y sigo enfocada en que todavía puedo seguir creciendo dentro de Un Nuevo Día o dentro de cualquier otro que la vida me ponga más adelante”, expresó Adamari López.

Asimismo, Adamari López recordó que después de haber recuperado del cáncer sí volvió a la actuación, una faceta que le gustaría retomar de la mano de la cadena, pero en estos momentos su familia es su prioridad, además, disfruta de conducir el programa.

“Sí volví a trabajar; hice dos novelas: una en México y otra de producción mexicana hecha acá en Miami, que fueron dos proyectos lindos e importantes en mi carrera. Yo también tengo deseos de verme y de hacer producciones dramáticas, disfruto mucho lo que está haciendo Telemundo con sus producciones que son muy exitosas y variadas. Y me encantaría”, comentó.

“Pero también estoy disfrutando mucho este período de estar en contacto con la gente a través del programa y de poder dedicarle tiempo a mi hija. Tengo un horario establecido y así puedo dedicar tiempo a trabajar, pero también a ser mamá, a poder estar con ella para acompañarla a sus actividades, que me parece súper importante. Y en esta primera parte de la crianza de la niña me parece que es bueno estar súper presente, pues tanto la deseé y tanto le pedí a la gente que me ayudara en oraciones para que se me cumpliera ese sueño, que ahora que la tengo, no la quiero descuidar”, añadió.

En cuanto a cómo han pasado los meses de cuarentena en familia y los planes que la pandemia entorpeció, entre ellos, su boda con su pareja y padre de su hija Alaïa, el bailarín español Toni Costa, Adamari López manifestó:

“Ya terminamos la casita [de juguete de Alaïa]. Cuando empezaron a cerrar todo fue que nos terminaron de llegar los muebles y le terminamos la casita. Hicimos un espacio para ella que disfrutó durante ese tiempo que la cuarentena estuvo más fuerte”.

“El 2020 vino a descomponerle a todo el mundo los planes que tenían. No hemos hecho nada. Todo se puso en una pausa para esperar a que todo esto pase y ver que nos inventamos para poder celebrar nuestro amor, aunque lo celebramos siempre. Este mes cumplimos nueve años de estar juntos y muy contentos”, añadió sobre los planes de boda que anunciaron el pasado año.

En estos meses Adamari López también retomó su rutina de ejercicios, que incluye clases de Zumba con Toni. Además, afirma que ya se deshizo de las excusas.

“No quisiera desaprovechar las cosas que me gusta hacer, porque a veces uno busca muchas excusas. Volví a hacer ejercicios, que hacía tiempo que no hacía. Y creo que es importante dedicarme ese tiempito como mujer, no solamente de trabajar y hacer eso que me gusta, o de lleva a la nena a sus actividades, sino también de seguir encontrando ese tiempito para mí y para mí y Toni que nos siga manteniendo unidos”, dijo.

"Así que descubrí que, a veces, nos ponemos excusas para hacer las cosas que queremos. Y sigo aprendiendo a disfrutar cada momento y oportunidad que la vida me pone en el camino para seguir creciendo”.