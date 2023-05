Adamari López desmiente que promocione productos dietéticos

"Yo revisando todo lo que tengo en las redes sociales me he encontrado con muchísima gente que me ha enviado mensajes en donde se promociona que yo estoy vendiendo pastillas, haciendo dietas milagrosas, mágicas, que si me tomo unas gomitas, un montón de productos que no tienen nada que ver con lo que yo estoy haciendo y obviamente nada que yo estoy promocionando ni vendiendo”, dijo la madre de Alaïa.

La actriz señaló que en su estilo de vida para mantenerse saludable no consume ningún tipo de suplemento ni pastilla milagrosa.

“Yo ni tomo gotas, ni uso pastillas, ni de ninguna manera promociono ninguno de esos productos que dicen que milagrosamente te van a bajar de peso”, agregó.

Asimismo, señaló que las imágenes que circulan y los videos que se han compartido son tomados de sus redes sociales, así como de programas viejos de Hoy Día y editados para hacer creer a sus seguidores que ella confía en dichas marcas.

"No caigan en ninguna de estas ventas falsas. Todo lo que yo pueda hacer lo promociono directamente yo solamente en mis redes sociales. Solo quería dejárselos saber porque no quiero que los engañen, no quiero que pierdan su dinero, no quiero que crean en cosas que no son reales", aseveró.

Adamari aprovechó la oportunidad para compartir con sus seguidores el estilo de vida que mantiene, en el cual es importante un plan de alimentación y ejercicios.

“Yo estoy siguiendo un plan de alimentación y un plan de ejercicios de manera saludable para poder mantenerme como hasta ahora han visto. Me estoy esforzando mucho, como ustedes saben he dejado el refresco del todo y me he estado dedicando a cuidarme para verme y sentirme como a mí me gusta y como yo quiero",

Por último, invitó a quienes la siguen a consultar un médico antes de someterse a una plan de alimentación para perder peso.

"No hagan cosas extremas, no hagan cosas que no están certificadas por un doctor, aún ni siquiera cuando quizás yo se los pueda decir. Ustedes tienen que ir donde un doctor y ver si cada uno de los ejercicios que a lo mejor en un gimnasio le proponen usted lo puede hacer, si esa manera de alimentarse que usted quisiera tener o que le sugiere alguien más es correcta para usted según su peso, según su salud, según su estado médico... Tiene que consultarlo con un doctor. Se los dejo como recomendación".

FUENTE: REDACCIÓN