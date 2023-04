Hacen mención de Adamari López en "Despierta América"

MIAMI.- En la edición de esta mañana de Despierta América, el matutino de Univision dio a conocer detalles acerca de la Carrera Anual de Huevos de Pascuas en la Casa Blanca . Pero además de hablar del tradicional evento, Francisca Lachapel hizo mención de Adamari López , quien también estuvo presente en el evento que se lleva a cabo en Washington D. C.

"Aquí tienen imágenes de las familias, cómo van llegando desde muy temprano... se hacen parte, empiezan a recoger estos huevitos. Ayer, en la transmisión que tuve con ustedes, les contaba que son 100 mil huevos, más o menos, los que esparcen por ahí por el jardín", agregó la dominicana.

Tras ello, Francisca trajo a colación que Adamari López y su hija, Alaïa Costa, también disfrutaron del evento. Nuestra Belleza Latina 2015 aseguró que su esposo, Francesco Zampogna, pudo compartir con la boricua y su pequeña de 8 años.

"Oigan, saben que estuvo Adamari; estuvo con su hija (Adamari López)... yo no la vi, Astrid creo que tampoco, pero Francesco y ella sí se vieron, se saludaron. Muy linda con el niño (hijo de Francisca), le dijo hola al bebé. Pero, bueno, me quedé pendiente con esa fotografía con ella, pero sí estuvo ahí", reveló la conductora de Despierta América, mientras el programa compartía fotos de la actriz y presentadora puertorriqueña desde la Casa Blanca.

"Allí la tienen en pantalla", añadió Francisca.

La mención de Adamari López en Univision es atípica, pues antes de ser despedida de la cadena de competencia, Telemundo, era muy raro que en algún programa hicieran referencia a la arista o mostraran alguna actividad de la expresentadora del matutino Hoy día.

La conductora y actriz de 51 años fue despedida el pasado pasado jueves, 6 de abril, luego de una década en Telemundo.

"Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy día, a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo", inició la boricua.

"De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años, más, sin embargo, pues no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina. La misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa, a quienes ustedes y yo hemos visto crecer", dijo Adamari López.

