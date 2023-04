Adamari López y Toni Costa celebran primera comunión de Alaïa

"Para mí cada uno de los eventos que hacemos son importantes y les pongo alma, corazón y tiempo. Quería que fuera una celebración que invitara al sacramento que está teniendo que es la primera comunión, pero que también tuviera toques de color, de alegría, porque es un momento de alegría, así que queremos que la gente se sienta cómoda. No es una fiesta de niños, no es un party. Es una celebración en donde vamos a compartir con ella este paso que está dando. Queríamos como siempre tener en cuenta todos los detalles, estoy buscando la armonía", dijo a la revista Adamari.

López comentó que ella y la pequeña Alaïa se despertaron a las 6 de la mañana con el objetivo de tener tiempo suficiente para prepararse. Mariela Bagnato fue la encargada de estilizar a Adamari para la ocasión.

Sobre los vestidos de ella y su hija, la diseñadora Mar Segovia aseguró que lo más importante de ambos trajes es que fueron elaborados con amor. "En él va plasmada la ilusión de todo el equipo creativo en un proceso fue muy bonito desde su elección. Ellas llegaron cargadas de ilusión y su reacción espontánea al verla ataviada con tanta elegancia surgió desde el corazón".

La presentadora también recordó la importancia de este paso para Alaïa, y cómo su familia siempre ha tenido la fe como uno de sus principales valores.

"El ejemplo siempre viene de la familia y mi mamá siempre fue una persona creyente. Me eduqué en un colegio católico. Siempre profesé la fe, pero en el momento en que papá Dios me puso en frente cómo iba a salir del cáncer me probó mucho más mi fuerza y me aferró a ella", aseveró.

Durante la ceremonia Alaïa destacó y se dejó ver feliz de este nuevo paso en su vida. Asimismo, tanto Adamari como Toni disfrutaron junto a su hija demostrando que pese a estar separados trabajan juntos en pro del bienestar de la pequeña.

"Todo lo que hacemos tratamos de que sea para bien, para agrado de Dios. Se lo enseño con las oraciones, con ir a la iglesia y con el ejemplo de tratar bien a todos a nuestro alrededor, a nuestro prójimo. Llevamos dos años en la preparación, Alaïa yendo todos los lunes a sus clases de catecismo".

Por su parte, Toni le dedicó unas palabras a su hija en una publicación en sus redes sociales.

"Mi princesa hoy hiciste tu primera comunión, un día único y especial lleno de momentos inolvidables. Mis ojos se llenaron de lágrimas al verte con tu luz, no puedo describir mis sentimientos cuando te vi en la iglesia, estabas radiante, me sentí orgulloso, lleno de amor y exploté una vez más por ti", escribió.

Costa también señaló que Alaïa demostró una vez más su madurez para enfrentar las responsabilidades del día, y agradeció a Adamari por haberle dado la dicha de ser padre.

"Se que fue un día largo, lleno de mucha responsabilidad y cargados de emociones, pero como siempre, nos has demostrado tu esencia y tu enseñanza, gracias por ser tan especial, llena de amor, alegría y paz en tu interior.Te amo hija, y papi siempre estará aquí para ti. Gracias @adamarilopez por darme el mayor regalo de mi vida y por el buen trabajo que a diario hacemos con ella y el resultado esta ahí, tenemos la hija perfecta".

A la ceremonia asistió la familia de Adamari y Toni.

