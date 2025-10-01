miércoles 1  de  octubre 2025
Adamari López reafirma su soltería: "No quiero estar con alguien por estar"

La decisión de la boricua está vinculada a que se encuentra en una etapa en la que aspira a cosas específicas y quiere lograrlas por las razones correctas

Adamari López posa en la alfombra magenta de la 36 edición de Premio Lo Nuestro el 22 de febrero de 2024 en el Kaseya Center, de Miami.

Cortesía/Televisa Univision

Cortesía/Televisa Univision
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Adamari López ha vuelto a exponer las razones por las cuales se mantiene soltera. Aunque la presentadora y actriz señala que su prioridad es Alaïa y su carrera, sostiene que no se encuentra en una etapa en la que quiera brindarle oportunidades a personas que no quieren comprometerse con una relación.

La intérprete señaló que no rechaza la idea de tener un romance, pero es enfática al decir que no es algo que esté enfocada en buscar. "Ahora mismo mi enfoque es mi hija, mi bienestar y mi trabajo".

La decisión de la boricua está vinculada a que se encuentra en una etapa en la que no busca estar con alguien por el simple hecho de mantener una relación, alegando que aspira a cosas específicas y quiere lograrlas por las razones correctas. "No quiero estar con alguien por estar, no quiero conformarme con cosas; quiero que esas cosas que yo quiero en la vida me llenen y por las razones correctas", manifestó en el podcast homónimo del programa de Univision, Desiguales.

"No me interesa dar oportunidades"

En este sentido, la madre de Alaïa recordó que meses atrás estuvo saliendo con una persona, pero supo que no buscaba no se encontraban en la misma sintonía, por lo que prefirió poner punto final a los encuentros.

“Hace un tiempito atrás salí con alguien. Me fui de viaje por una cosa de trabajo, regresé y alguien me dijo: ‘Lo vimos saliendo con otra persona más’. Pues ya está. Lo llamé y le dije: ‘Sé que saliste con alguien más, si yo no soy la prioridad y no puedes esperar unos días a que yo regrese entonces, ¿por qué yo quiero estar (ahí)?”.

"No quiero dar oportunidades, no me interesa dar oportunidades. Si vamos a empezar a entablar una relación seria y al rato vas a salir con alguien más, no estoy para dar oportunidades. Lo que pasa en el principio sigue pasando en la relación”, aclaró.

