Adamari López revela detalles de nuevo proyecto con Univision

“Mi gente linda por fin puedo contarles en lo que estoy trabajando. Es algo innovador y divertido que me estoy disfrutando mucho: ¿Quién caerá? por @univision Y desde Uruguay les mando besos. Yo sigo en las grabaciones ¡Los veo pronto!

Según reportó la revista People en Español, la presentadora ya había dado pistas acerca del nuevo proyecto ante las cámaras del show matutino de Univision Despierta América.

"Me siento afortunada de hacer un proyecto que no había hecho nunca y que me emociona mucho. Es un proyecto para la familia, es un proyecto divertido. No creo que lo hayamos visto en los Estados Unidos", declaró la conductora y actriz puertorriqueña, quien cuenta con millones de seguidores en las redes sociales.

López conversó con el show matutino de Univision matutino momentos antes de tomar el avión que la llevó hasta su nueva aventura profesional en Uruguay.

La noticia de este nuevo proyecto llega a siete meses de la salida de Adamari López, donde conducía el programa Hoy día.

En días recientes, López dio de qué hablar por las declaraciones que ofreció sobre la separación de Toni Costa, el padre de su hija.

Durante una entrevista que concedió a la venezolana Erika de la Vega, en su podcast En Defensa Propia, López señaló que pese a la separación, ella y Costa mantienen una relación respetuosa y cordial, pues Alaïa siempre los mantendrá unidos.

"Toni y yo siempre vamos a tener una buena relación porque Alaïa nos va a unir toda la vida. (...) No necesariamente tenemos que ser íntimos amigos, pero sí tiene que haber una cordialidad y una buena relación entre él y yo", comentó.

Asimismo, la puertorriqueña reconoció que al hacerse oficial su separación, ella mantuvo una postura muy rígida con el español, y alegó que trató de controlarse en muchos momentos siempre con el objetivo de que él estuviera presente en la vida de Alaïa.

"Al principio, aunque yo fui la que tomé la decisión, hay coraje, hay dolor y quizás no soy la misma del principio. Siempre he deseado que Alaïa y Toni tengan una relación bonita y que pasen tiempo. Alaïa necesita a su papá y se lo disfruta mucho. Toni también pasa un bonito tiempo con ella y le hace bien a los dos. Yo solo quería encontrar, quizás dentro de buscar controlar ciertas cosas, no sé si como mujer queremos siempre tener el control, lo que quería era buscar que ella estuviese bien", recordó.