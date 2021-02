Adamari López revela detalles de su relación con Toni Costa

"No sabía si iba a durar, si no iba a durar. No me importó lo que decía la gente, solamente me dejé llevar por lo que sentía, sin importar lo que los demás opinaran, y no me arrepiento para nada", declaró Adamari López.

"Creo que han sido los mejores años que he tenido. Toni ha traído a mí mucha más alegría y me ha dado el regalo más grande que es nuestra hija", agregó la puertorriqueña de 49 años de edad.

Asimismo, Adamari expresó que, como toda relación, han vivido etapas complejas.

"Hemos tenido nuestros buenos y nuestros malos momentos dentro de la relación, pero creo que todo nos ha hecho unirnos más, crecer más, admirarnos más, así que me veo disfrutando mucho como pareja", dijo.

Por otra parte, la pareja indicó que les gustaría ser padres por segunda vez.

"Yo sé que es complicado, pero ojalá viniera otro bebé", expresó Toni Costa. "Eso nos gustaría también", aseveró Adamari López.

"Yo entiendo que Toni es el amor de mi vida y nos hemos dado cuenta que sí nos amamos profundamente y que seguimos luchando y apostando por nuestro amor", finalizó una de las conductoras de Hoy día.