Adamari López revela detalles sobre su vida sexual con Toni Costa

Prenatal de Adamari López

"Pues uno se siente lindo con su barriga de embarazada, pues, no me preocupaba y a mí me entró muchísimo morbo, bueno, no quiero decir morbo, pero me daba muchos deseos de tener relaciones en ese momento", reveló Adamari López, al traer a colación su etapa prenatal.

"Cuando estaba en el baño de la habitación del hospital se me ocurría que yo quería, me daban deseos, así que nos metíamos en al baño del hospital", agregó la también actriz de 53 años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @adaychiquideshow

Ante la revelación del anécdota, las reacciones no se hicieron esperar y diversas personas comentaron en redes sociales.

"Ada, sí lo disfrutaste mucho", "honestamente sus temas en el show instan demasiado al liberalismo", "eso mi Ada, disfruto mucho. Ole", "es verdad, cuando uno está embarazada te da unos deseos tan fuerte que eso es todo los días", son algunas de las opiniones que se leen en Instagram.