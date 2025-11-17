Jane Fonda reflexiona sobre pérdida de Robert Redford y Diane Keaton

En esta foto de archivo tomada el 6 de octubre de 2021, la actriz estadounidense Jane Fonda asiste a los premios Women in Film (WIF) 2021 que celebran "Trailblazers of the New Normal" en el Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles, California, el 6 de octubre de 2021.

MIAMI.- Jane Fonda reflexionó sobre lo que califica como una dura temporada para ella. La legendaria actriz se sinceró sobre cómo ha vivido la muerte de sus colegas de Hollywood , entre ellos Gene Hackman, Robert Redford y Diane Keaton , y las reflexiones que estas pérdidas le han dejado.

Durante la fiesta EmPower del 30.º aniversario de la Campaña de Georgia para el Empoderamiento Adolescente (GCAPP, por sus siglas en inglés), Fonda declaró a la revista People que había sido un año difícil.

Al preguntarle sobre Hackman, la estrella habló sobre su relación con el fallecido actor, quien ganó el Óscar al Mejor Actor en 1972 por The French Connection, el mismo año en que Fonda ganó el Óscar a la Mejor Actriz por Klute.

“Ya sabes, estaban él y Redford (...) Vino hasta aquí para apoyar a la GCAPP. Y vimos una proyección de Descalzos en el parque”, añadió, refiriéndose al drama romántico de 1967 que protagonizó junto a Redford.

También recordó a Diane Keaton, con quien trabajó recientemente en la película Book Club: The Next Chapter en 2023.

“¡Madre mía, qué sorpresa! ¡Me quedé de piedra! Llegas a ser mayor y todo el mundo se está muriendo a tu alrededor”, se lamentó.

El adiós a las leyendas

Keaton falleció en California el 11 de octubre a los 79 años a causa de una neumonía. Redford murió meses antes, en septiembre. No se ha revelado la causa de su muerte.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento del actor, Fonda emitió un emotivo comunicado.

"Esta mañana me impactó profundamente enterarme de la muerte de Bob. No puedo parar de llorar. Significó mucho para mí y era una persona maravillosa en todos los sentidos. Representaba a una América por la que debemos seguir luchando", expresó.

Por otra parte, el cuerpo de Hackman fue hallado en su casa de Nuevo México a finales de febrero. Su esposa, Betsy, con quien llevaba más de 30 años casado, también fue encontrada sin vida.