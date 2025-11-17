lunes 17  de  noviembre 2025
Hombre que atacó a Ariana Grande pasará 9 días detenido

La sentencia se produce cuatro días después de que Grande fuera emboscada por un desconocido en la premiere de la secuela de Wicked (2024)

Ariana Grande posa en la alfombra roja de la 97 edición de los premios Óscar. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El hombre que se abalanzó sobre Ariana Grande y la sujetó durante el estreno de Wicked: For Good en Singapur fue sentenciado a nueve días de cárcel. Johnson Wen, un australiano de 26 años, se declaró culpable de un cargo de alteración del orden público, según informó The New York Times.

La sentencia de Wen se produce cuatro días después de que atacara a Grande mientras caminaba por la alfombra amarilla de la premiere de la secuela de Wicked (2024).

Como se puede ver en las imágenes del incidente, incluidas las que el propio Wen publicó en Instagram, el hombre, vestido con una camisa blanca y pantalones cortos, corrió hacia Grande y la rodeó con el brazo, atrayéndola hacia sí mientras ella intentaba alejarse.

La coprotagonista de Grande, Cynthia Erivo, y el personal de seguridad del estreno intervinieron rápidamente para separar a Wen de Grande, quien se mostró visiblemente afectada tras el incidente.

Según informó The Times, un juez de Singapur calificó a Wen de buscador de atención y afirmó que el hombre creía erróneamente que sus acciones no tendrían consecuencias.

Aunque Wen le aseguró al juez que no lo volvería a hacer, la fiscalía del caso citó lo que describió como una flagrante falta de remordimiento por su parte.

Incidentes anteriores

Wen, conocido en internet como Pyjama Man, compartió su propio video del incidente en Instagram y ha subido al escenario con celebridades en varias ocasiones, incluyendo los conciertos de Katy Perry y The Weeknd este verano.

Luego del altercado con Ariana, Wen compartió en sus historias de Instagram que había sido liberado luego del arresto.

Grande aún no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente. Se limitó a compartir varias imágenes de la gira de prensa de la película en el país asiático.

"Gracias, Singapur. Los queremos", escribió en la descripción de su publicación de Instagram.

