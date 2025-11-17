lunes 17  de  noviembre 2025
MÚSICA

Rosalía alcanza primer top 10 en la Billboard 200 con "LUX"

LUX es el primer álbum de la catalana desde Motomami (2022), en el que experimenta con nuevos estilos, diferenciándolo de sus álbumes anteriores

La cantante española Rosalía llega a la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Exposiciones y Conferencias (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023. La ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos se lleva a cabo por primera vez fuera de EEUU y reúne a los artistas más populares.&nbsp;

La cantante española Rosalía llega a la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Exposiciones y Conferencias (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023. La ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos se lleva a cabo por primera vez fuera de EEUU y reúne a los artistas más populares. 

AFP/Jorge Guerrero
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Rosalía alcanzó su primer top 10 en la lista Billboard 200, gracias al álbum LUX, el cual debuta en el puesto número cuatro del ranking musical. La plataforma informó que esta es la posición más alta que ha logrado la artista española en la lista la lista general de álbumes de Billboard.

"La consigue tras lograr su mejor semana personal, con 46.000 unidades equivalentes a álbumes obtenidas. Su álbum anterior, Motomami de 2022, debutó y alcanzó el No. 33", reseña la revista de música en su web.

Lee además
Rosalía asiste a la Gala del Met 2025, Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. video
MÚSICA

Rosalía explora la mística femenina en "LUX"
Ambiente en la edición anterior de la Feria del Libro de Miami.
LITERATURA

Programación de la Feria del Libro de Miami este lunes

La Billboard 200 clasifica los discos más populares de la semana en Estados Unidos, basándose en el consumo multimétrico medido en unidades equivalentes a álbumes, compiladas por Luminate.

Embed

"Estas unidades comprenden ventas de álbumes, tracks equivalentes a álbumes (TEA) y streams equivalentes a álbumes (SEA). Cada unidad equivale a la venta de un álbum, o 10 canciones individuales vendidas de un álbum, o 3.750 reproducciones oficiales de audio y video on demand con publicidad, o 1.250 streams pagos o por suscripción generados por las canciones de un álbum", explica Billboard.

"De las 46.000 unidades equivalentes a álbumes obtenidas por LUX de Rosalía, las unidades SEA comprenden 27.000 (equivalente a 34,49 millones de streams oficiales on demand de las canciones del álbum, la semana de streaming más alta de su carrera, debutando en el No. 9 en Top Streaming Albums), las ventas de álbumes comprenden 19.000 (su mejor semana de ventas hasta ahora, debutando en el No. 4 de Top Album Sales) y las unidades TEA comprenden una cantidad insignificante", agrega.

LUX

LUX es el primer álbum de la catalana desde Motomami (2022), que fue lanzado en marzo y seis meses después reeditado para incluir el éxito Despechá junto a otras cinco canciones como Candy y una versión en vivo de La Fama. Posteriormente, en marzo de 2023, sacó un EP con Rauw Alejandro, su entonces novio y prometido.

El disco es un proyecto en el que la artista experimenta con nuevos estilos, diferenciándolo de sus álbumes anteriores.

Berghain, la canción promocional, comienza en alemán con un verso que traducido al castellano reza: "Su miedo es mi miedo/Su ira es mi ira/su amor es mi amor/Su sangre es mi sangre".

Embed

Otra de las barras del tema habla sobre "intervención divina", evocando los temas religiosos que serán parte integral del proyecto discográfico, cuya portada muestra a la cantante vestida de monja.

El deseo y la sensualidad son dos sentimientos que también están presentes en la canción.

Temas
Te puede interesar

Presentan en Alemania dos piezas de Bach perdidas durante siglos

Hombre que atacó a Ariana Grande pasará 9 días detenido

Paul McCartney lanza tema silencioso en respuesta a proyecto sobre la IA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante un despliegue militar en apoyo al presidente Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas el 23 de septiembre de 2025.
Narcotráfico

Cártel de los Soles y Maduro como su líder, a días de ser designados terroristas por el Departamento de Estado

El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
NARCOTRÁFICO

Aviso determinante de Trump a Maduro: puede recibir igual trato que Irán y Al Qaeda, asegura experto

Ecuatorianos acudieron a las urnas para votar en el referéndum. 
Crisis de seguridad

Ecuatorianos rechazan nueva Constitución y el retorno de bases militares extranjeras, un revés para Noboa

Víctor Rosario Miranda.
SUCESOS

Arrestan a aspirante a la alcaldía de Miami-Dade tras persecución en Brickell

Los simpatizantes del candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano, esperan un discurso después de los primeros resultados de las encuestas de salida de las elecciones generales en Paine, al sur de Santiago, el 16 de noviembre de 2025.
Segunda vuelta

Comunista Jeannette Jara y el conservador José Antonio Kast disputarán balotaje presidencial en Chile

Te puede interesar

Imagen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington.
INMIGRACIÓN

La Corte Suprema decide revisar la norma de Trump que restringe el asilo en la frontera sur

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
NARCOTRÁFICO

Aviso determinante de Trump a Maduro: puede recibir igual trato que Irán y Al Qaeda, asegura experto

Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
VOLAR CON NORMALIDAD

FAA pone fin a reducciones de vuelos y anuncia retorno a la normalidad en espacio aéreo de EEUU

Imagen referencial.
SUCESOS

Tiroteo en La Pequeña Habana deja dos adolescentes heridos

Imagen referencial.
PROYECTO DE LEY

Florida a un paso de exigir dominio de la escritura cursiva en sus escuelas