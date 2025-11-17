Rosalía alcanza primer top 10 en la Billboard 200 con "LUX"

La cantante española Rosalía llega a la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Exposiciones y Conferencias (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023. La ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos se lleva a cabo por primera vez fuera de EEUU y reúne a los artistas más populares.

MIAMI.- Rosalía alcanzó su primer top 10 en la lista Billboard 200 , gracias al álbum LUX , el cual debuta en el puesto número cuatro del ranking musical. La plataforma informó que esta es la posición más alta que ha logrado la artista española en la lista la lista general de álbumes de Billboard.

"La consigue tras lograr su mejor semana personal, con 46.000 unidades equivalentes a álbumes obtenidas. Su álbum anterior, Motomami de 2022, debutó y alcanzó el No. 33", reseña la revista de música en su web .

La Billboard 200 clasifica los discos más populares de la semana en Estados Unidos, basándose en el consumo multimétrico medido en unidades equivalentes a álbumes, compiladas por Luminate.

"Estas unidades comprenden ventas de álbumes, tracks equivalentes a álbumes (TEA) y streams equivalentes a álbumes (SEA). Cada unidad equivale a la venta de un álbum, o 10 canciones individuales vendidas de un álbum, o 3.750 reproducciones oficiales de audio y video on demand con publicidad, o 1.250 streams pagos o por suscripción generados por las canciones de un álbum", explica Billboard.

"De las 46.000 unidades equivalentes a álbumes obtenidas por LUX de Rosalía, las unidades SEA comprenden 27.000 (equivalente a 34,49 millones de streams oficiales on demand de las canciones del álbum, la semana de streaming más alta de su carrera, debutando en el No. 9 en Top Streaming Albums), las ventas de álbumes comprenden 19.000 (su mejor semana de ventas hasta ahora, debutando en el No. 4 de Top Album Sales) y las unidades TEA comprenden una cantidad insignificante", agrega.

LUX

LUX es el primer álbum de la catalana desde Motomami (2022), que fue lanzado en marzo y seis meses después reeditado para incluir el éxito Despechá junto a otras cinco canciones como Candy y una versión en vivo de La Fama. Posteriormente, en marzo de 2023, sacó un EP con Rauw Alejandro, su entonces novio y prometido.

El disco es un proyecto en el que la artista experimenta con nuevos estilos, diferenciándolo de sus álbumes anteriores.

Berghain, la canción promocional, comienza en alemán con un verso que traducido al castellano reza: "Su miedo es mi miedo/Su ira es mi ira/su amor es mi amor/Su sangre es mi sangre".

Otra de las barras del tema habla sobre "intervención divina", evocando los temas religiosos que serán parte integral del proyecto discográfico, cuya portada muestra a la cantante vestida de monja.

El deseo y la sensualidad son dos sentimientos que también están presentes en la canción.