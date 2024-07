Rodaje de la tercera temporada de Euphoria inicia en enero

"La tercera temporada de la serie original de HBO, Euphoria, entra en producción en enero de 2025", reza el texto que acompaña una imagen de Zendaya interpretando a Rue Bennett.

El mensaje de la plataforma llega cuatro meses después de que un rumor encendió las alarmas sobre la posible cancelación de la serie. Sin embargo, un portavoz confirmó entonces que existía un retraso en la producción, pero que la misma no había sido anulada.

"HBO y Sam Levinson siguen comprometidos a hacer una tercera temporada excepcional", dijo la fuente de HBO a Variety.

Además señaló que debido al retraso, se había permitido al talento de la serie cumplir con otros compromisos profesionales.

Causas del retraso

Se presume que la causa de que la producción no se reanudara antes fue porque Levinson no había terminado de escribir el guion de la tercera temporada. No obstante, también se rumora que la muerte de Angus Cloud fue un factor importante en la continuación de la historia.

En este sentido, la huelga de guionistas y actores de 2023 influyó en la activación del proyecto, cuya tercera temporada fue confirmada en febrero de 2023.

Importantes figuras de la producción como Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Colman Domingo y Hunter Schafer, se han abierto paso en Hollywood, por lo que en los últimos meses se han encontrado de gira con las producciones cinematográficas en las que han participado.

No se está claro si el fracaso de The Idol haya podido influir y desmotivado a Levinson para continuar con el guion.

Euphoria fue estrenada con éxito en 2019, y la segunda temporada de la serie se lanzó en 2022 debido a la pandemia del COVID-19. Posteriormente, Levinson compartió dos especiales que se enfocaron en los personajes de Rue y Jules para mantener a los seguidores expectantes.