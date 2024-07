Madre de Michelle Salas desmiente que la modelo esté embarazada

CELEBRIDADES Aracely Arámbula revela porqué sus hijos no fueron a la boda de Michelle Salas

Aunque mucho se dijo, la modelo no ha dado ninguna declaración que desmienta o confirme el hecho.

Stephanie Salas desmiente la especulación

Sin embargo, su madre, la actriz y cantante Stephanie Salas, sí abordó la situación durante una entrevista que concedió al programa radial La Caminera, conducido por Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay.

En la sección del programa El Cofre, donde se le hace a los invitados una serie de preguntas importantes, Gay cuestionó a Salas sobe los rumores: "¿Es cierto que tu hija Michelle está embarazada?".

A lo que Stephanie respondió: "Ay, no. Adoptó un gatito, eso indica que no; obviamente, siempre que tienes una mascotita, es claro que no".

Entre risas, la madre de la modelo abordó que los rumores surgieron luego de que su hija fuera fotografiada desde un ángulo en el que se le veía una pequeña barriga.

No obstante, reiteró que por los momentos Michelle y Danilo solo tiene un gato llamado Enzo.

"Está bien padre el gatito que adoptó, se llama Enzo. Tenía uno que adoramos, Valentino, y se murió hace poquito, fue muy triste".