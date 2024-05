Adiós Buenos Aires: la eterna paradoja del migrante

La migración es uno de esos procesos a los que nadie es ajeno. Como toda transformación, es impredecible y nos abre un abanico de potencialidades que van desde la euforia hasta la depresión. Es por eso que muchos, a pesar de las caóticas circunstancias en las que viven, tienen terror de dejar su país natal mientras que otros, casi como posesos, solo pueden ver posibilidad de crecimiento lejos de casa. Despedirnos de nuestros seres queridos, tener que rematar —en muchos casos— las cosas que con tanto esfuerzo adquirimos, iniciar trámites legales costosos y estresantes, enfrentarnos a las barreras del idioma, comenzar de cero y tener que lidiar con una incertidumbre perenne son algunas de las pruebas a las que tiene que enfrentarse todo migrante. No hay una sola persona a la que no le haya temblado el pulso a la hora de tomar la decisión de marcharse a nuevos rumbos (con o sin garantías). Es esta compleja dicotomía la que dibuja, a través de la tragicomedia, Adiós Buenos Aires , la nueva película de German Kral que abre este fin de semana en el Coral Gables Art Cinema.

Ambientada en la convulsa Argentina de 2001, la película nos cuenta la historia de Julio (Diego Cremonesi), un músico que toca tango con sus compañeros y que lucha por sobrevivir haciendo lo que tanto ama. Cansado de no tener un trabajo bien remunerado y harto de la política, nuestro protagonista decide emigrar con su madre e hija a Alemania. Un proceso que lo obligará a ir quemando puentes (como vender su carro, rematar el negocio familiar, separarse de su banda, etc) y que se verá obstaculizado por las vicisitudes que atraviesa el país. Paradójicamente, mientras todo parece ir mal en su proceso migratorio, Julio comienza a crecer con su grupo de tango (consiguiendo que una de leyenda del género cante con ellos), conoce de forma fortuita a una chica con la que va construyendo un vínculo emocional y se da cuenta que su madre e hija no están muy seguras de irse. Todo esto pone a Julio en una encrucijada haciendo que dude sobre si marcharse del país es la correcto o no.