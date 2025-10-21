jueves 23  de  octubre 2025
Rosalía anuncia el lanzamiento de "LUX"

LUX es el primer álbum desde Motomami, que fue lanzado en marzo de 2022 y seis meses después reeditado para incluir Despechá junto a otras cinco canciones

Rosalía asiste a la Gala del Met 2025, Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Rosalía asiste a la Gala del Met 2025, "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Savion Washington
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Los seguidores de Rosalía iniciaron la semana con la confirmación de que la artista catalana presentaría en los próximos días un nuevo proyecto discográfico: se trata de LUX, el cuarto álbum de estudio que llega a las plataformas musicales el 7 de noviembre.

El anuncio no fue una sorpresa. En las últimas, la intérprete había estado compartiendo en redes sociales algunas pistas sobre lo que estaba por venir, y había convocado a los fanáticos a conectarse a un en vivo el lunes 20 de octubre, a las 8:45 p.m. hora local de España, para compartir la buena nueva.

No obstante, poco antes de que Rosalía expusiera el material, en una de las pantallas del Times Square, Nueva York, se proyectó la imagen oficial del disco y la fecha de lanzamiento.

Anuncio oficial

A la hora estipulada, la cantante inició el streaming, donde se le podía ver vistiéndose y maquillándose, acompañada de su equipo, antes de dirigirse a un lugar emblemático de España y cuya pista ya había dejado días atrás en las historias de Instagram: la Plaza de Callao en Madrid.

Durante su preparación, Rosalía manifestó sentirse feliz pues llevaba tres años esperando este día. Además, hizo referencia a lo ocurrido en Nueva York, insinuando que se filtró la información: "¿Qué es esto, tío?", comentó con molestia.

Pese a la incomodidad, la artista continuó el live.

"Sobre las 21:50, ha comenzado una cuenta atrás en la plaza de Callao. En ese momento, el lugar estaba a rebosar: los nervios y la emoción por ver llegar a Rosalía se respiraban en cada rincón de la capital. Poco después, pasadas las 22:00 horas, la artista ha retomado el directo que había interrumpido durante su trayecto en taxi y ha aparecido al volante de un Nissan GTR blanco, conduciendo ella misma, con un rosario colgado y un cigarro en la mano. Tras aparcar el vehículo, ha salido corriendo hacia la plaza de Callao, rodeada por una auténtica avalancha de seguidores que llevaban horas esperándola", reseñó la revista ¡HOLA!.

Al llegar, las pantallas de los cines se iluminaron con la imagen que ya había sido proyectada en Times Square: la portada del disco y la fecha de estreno. Poco después, desde el ventanal del hotel Vincci Capitol, Rosalía salió para saludar a quienes se habían congregado en el lugar.

LUX es el primer álbum de la catalana desde Motomami (2022), que fue lanzado en marzo y seis meses después reeditado para incluir el éxito Despechá junto a otras cinco canciones como Candy y una versión en vivo de La Fama. Posteriormente, en marzo de 2023, sacó un EP con Rauw Alejandro, su entonces novio y prometido.

De esta manera, el disco promete ser un proyecto en el que la artista experimenta con nuevos estilos, diferenciándolo de sus álbumes anteriores.

