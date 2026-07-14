Rihanna vuelve al escenario como invitada sorpresa en concierto de Jay-Z

La cantante barbadense Rihanna se presenta durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el 12 de febrero de 2023.

MIAMI.- En medio de una celebración por su tres décadas de trayectoria en el Yankee Stadium de Nueva York, Jay-Z ha querido compartir con algunas figuras influyentes en la música. Por ello, no solo subió al escenario a Beyoncé, también contó con una artista inesperada: Rihanna.

La intérprete barbadense fue la invitada sorpresa del concierto del rapero, lo que marcó el regreso de la cantante a un escenario desde su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LVII.

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Rihanna y Jay-,Z interpretaron Run This Town y Bitch Better Have My Money.

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"La reaparición fue recibida con una enorme respuesta del público y ha reavivado de inmediato las especulaciones sobre su futuro musical", reza una publicación del www.movistararena.es.

En redes sociales se han difundido videos de la presentación de la artista, quien fue ovacionada durante su presentación.

Presentación de Beyoncé

Por su parte, Beyoncé cantó varios temas junto a su esposo y padre de su hijo Blue Ivy.

"La artista apareció junto a Jay-Z para interpretar varios temas en un contexto especialmente simbólico, reforzando el carácter excepcional de unos conciertos que ya contaban con un fuerte componente de evento. La publicación añade además que la gira ha reunido a otros invitados destacados, lo que ha contribuido a convertir esta serie de noches en una de las grandes noticias musicales del fin de semana", reseñó la publicación.