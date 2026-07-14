martes 14  de  julio 2026
MÚSICA

Rihanna vuelve al escenario como invitada sorpresa en concierto de Jay-Z

En redes sociales se han difundido videos de la presentación de la artista, quien fue ovacionada durante su presentación

La cantante barbadense Rihanna se presenta durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el 12 de febrero de 2023.

La cantante barbadense Rihanna se presenta durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el 12 de febrero de 2023.

AFP/Ángela Weiss
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En medio de una celebración por su tres décadas de trayectoria en el Yankee Stadium de Nueva York, Jay-Z ha querido compartir con algunas figuras influyentes en la música. Por ello, no solo subió al escenario a Beyoncé, también contó con una artista inesperada: Rihanna.

La intérprete barbadense fue la invitada sorpresa del concierto del rapero, lo que marcó el regreso de la cantante a un escenario desde su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LVII.

Lee además
La cantante venezolana Annakarina.  video
MÚSICA

Annakarina convierte el dolor en un nuevo comienzo en el álbum "Katarsis"
Kim Kardashian junto a su hija Chicago y Lewis Hamilton. 
CELEBRIDADES

Kim Kardashian comparte inesperado "selfie" junto a Lewis Hamilton

Rihanna y Jay-,Z interpretaron Run This Town y Bitch Better Have My Money.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por (@rihannaafety)

"La reaparición fue recibida con una enorme respuesta del público y ha reavivado de inmediato las especulaciones sobre su futuro musical", reza una publicación del www.movistararena.es.

En redes sociales se han difundido videos de la presentación de la artista, quien fue ovacionada durante su presentación.

Presentación de Beyoncé

Por su parte, Beyoncé cantó varios temas junto a su esposo y padre de su hijo Blue Ivy.

"La artista apareció junto a Jay-Z para interpretar varios temas en un contexto especialmente simbólico, reforzando el carácter excepcional de unos conciertos que ya contaban con un fuerte componente de evento. La publicación añade además que la gira ha reunido a otros invitados destacados, lo que ha contribuido a convertir esta serie de noches en una de las grandes noticias musicales del fin de semana", reseñó la publicación.

Temas
Te puede interesar

Dylan Sprouse y Barbara Palvin revelan género de su primer bebé

Aseguran que Ana de Armas y Beto Montenegro están saliendo

Padre de Christian Nodal habla sobre supuesto conflicto con el cantante

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried
ELECCIONES 2026

Demócratas aseguran que la sequía electoral del partido en Florida "se acabó"

Una de las playas de Cayo Santa María, reconocido destino turístico de la costa norte central de Cuba.
RELACIONES CUBA-EEUU

La Habana habría ofrecido una isla a Trump a cambio de que EEUU acepte negociación

Hombre es acusado de sedar, violar y grabar a al menos 14 mujeres
Alemania

Hombre es acusado de sedar, violar y grabar a al menos 14 mujeres

El presidente Donald Trump conversa con periodistas en el Despacho Oval en la Casa Blanca.
Seguridad nacional

Trump anuncia que EEUU investiga si Irán almacena drones en Cuba: "Si los tienen, nos encargaremos"

El candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, hace un gesto de triunfo mientras vota en un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026.
COLOMBIA

Abelardo De la Espriella elimina varias agencias de la Presidencia y pone fin al comisionado de paz

Te puede interesar

Investigadores del FBI trabajan en la escena de un supuesto tiroteo que involucra al ICE en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026.
Investigación

ICE ordena a sus agentes suspender temporalmente los controles de tráfico tras muerte de dos migrantes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Policías conversan junto a un coche patrulla en La Habana, Cuba el 11 de julio de 2026.
Cansancio e impotencia

Cuba sufre el tercer apagón nacional en menos de diez días, una crisis en ascenso

El centrocampista español Mikel Merino (n.º 06), el delantero Víctor Muñoz (n.º 25), el delantero Ferran Torres (n.º 07), el delantero Mikel Oyarzabal (n.º 21) y el centrocampista Rodri (n.º 16) celebran la victoria en la semifinal del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia y España
Fútbol

España maniata a Francia y vuelve a una final mundialista 16 años después

Imagen del USS Abraham Lincoln.
OFENSIVA

EEUU intensifica bombardeos contra Irán y restablece bloqueo naval

Californianos ejercen su voto en las elecciones primarias en un colegio electoral en Los Ángeles.
DISCURSO

Trump anticipa un "gran anuncio" sobre integridad y transparencia electoral en EEUU