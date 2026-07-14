Dylan Sprouse y Barbara Palvin revelan género de su primer bebé

Barbara Palvin y Dylan Sprouse asistieron a una cena privada organizada por PAIGE en Carbone, en Sadelle's, el 10 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York, con motivo de la Semana de la Moda de Nueva York.

MIAMI.- Dylan Sprouse y Barbara Palvin revelan el sexo de su futuro bebé. En el primer episodio del nuevo podcast de Sprouse, Wildmen, el actor de 33 años reveló que él y su esposa embarazada esperan una niña. Sprouse y Palvin, quienes se casaron en julio de 2023, anunciaron en mayo que esperaban su primer bebé juntos.

"Le hemos estado llamando principessa. No sé por qué la llamamos así... bueno, significa princesa en italiano (...) Estoy emocionado de ser papá de una niña", expresó Sprouse.

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Anuncio de embarazo

En mayo, Sprouse y Palvin anunciaron que esperaban su primer hijo juntos durante el 79º Festival de Cine de Cannes, en Cannes, Francia.

La pareja posó junta en varias fotos durante el festival. Palvin lució un vestido azul claro con mangas cortas y falda de plumas. Posó con la mano bajo el vientre, resaltando así su barriguita.

Se conocieron en una fiesta en 2017, y la exestrella de Disney Channel y ángel de Victoria's Secret comenzaron a salir en junio de 2018. Poco después, en noviembre de 2018, Palvin declaró a Vogue Australia que estaba "muy enamorada".

Confirmaron su compromiso en junio de 2023 y se casaron un mes después en una ceremonia en Hungría.