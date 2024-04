Aitana y Sebastián Yatra estrenan sencillo "Akureyri"

El lugar parece ser un espacio que no solo hace feliz a la intérprete española, también la transporta a un momento de su vida en la que sintió felicidad. "He decidido volver donde fui muy feliz", escribió en una publicación en Instagram en la que explica cómo en 2015 viajó a Islandia y el país la cautivó por completo.

Ambos han estado compartiendo en sus redes pequeños fragmentos de la composición.

"Esta canción es la más especial en mucho tiempo... <3", reza el mensaje de Aitana acompaña una fotografía de ambos acostados sobre el hielo con trajes rojos y riendo.

"Ya son casi 7 meses sin sacar música y quería que lo siguiente fuera muy especial. Akureyri", escribió Yatra en una publicación en Instagram.

La reconciliación

La colaboración marca la tercera que los artistas hacen juntos. Previamente lanzaron Corazón sin vida y Las dudas.

Hace cinco meses, tras casi un año de relación, Aitana y Sebastián Yatra confirmaban que habían tomado la decisión de continuar sus vidas por separado; sin embargo, hace pocas semanas circularon una serie de fotografías en las que se les veía caminando tomados de la mano por Madrid, lo que avivó los rumores sobre la reconciliación.

Aunque los artistas no han confirmado nada, el viaje a Akureyri para grabar el videoclip de la pieza y el lanzamiento de la canción en conjunto parece evidenciar que pasado un tiempo se dieron cuenta que su amor aún tenía futuro.

Muchos esperan que el videoclip confirme que continuarán su romance.

Lo cierto es que los cantantes han tenido más comunicación de la que se creía, pues recientemente se estrenó en Netflix la película Pared con Pared, la cual Aitana protagoniza. Pero, aunque Yatra no es uno de los actores de la misma, el tema principal del filme es de él.

"La canción (Cuándo será) era de Sebastián. La empezó Sebastián con Tommy Torres, y yo me metí en esa canción. Es un tema que grabamos los dos, que nunca llegó a salir porque sentíamos que no era el momento. Era una canción tan bonita que yo le pedí a Sebastián si me la podía quedar yo para la película, y le cambiaba toda la letra para que tuviera sentido con Valentina", dijo la española a Los 40.