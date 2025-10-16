jueves 16  de  octubre 2025
DUELO

Familia de Diane Keaton revela que murió a causa de una neumonía

Tras conocerse el deceso de la intérprete el 11 de octubre a los 79 años, una fuente cercana informó que la salud de la actriz se había deteriorado en los últimos meses

Diane Keaton asiste al desfile SS23 de Ralph Lauren en la Biblioteca Huntington, Colecciones de Arte y Jardines Botánicos el 13 de octubre de 2022 en San Marino, California.

Diane Keaton asiste al desfile SS23 de Ralph Lauren en la Biblioteca Huntington, Colecciones de Arte y Jardines Botánicos el 13 de octubre de 2022 en San Marino, California.

AFP / Amy Sussman / Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- A casi una semana de suscitarse el fallecimiento, la familia de Diane Keaton emitió un comunicado en el que agradecía a la industria y los seguidores de la actriz por las muestras de afecto compartidas en los últimos días, por medio de homenajes públicos o tributos en redes sociales.

En una declaración que obtuvo la revista People, también revelaron que la causa de muerte de la ganadora del Óscar fue neumonía.

Lee además
Captura de pantalla de Diane Keaton, Bette Midler y Goldie Hawn en la película El Club de las Divorciadas  
REACCIONES

Estrellas de Hollywood rinden homenaje a Diane Keaton
Diane Keaton asiste al desfile SS23 de Ralph Lauren en la Biblioteca Huntington, Colecciones de Arte y Jardines Botánicos el 13 de octubre de 2022 en San Marino, California.
OBITUARIO

Diane Keaton, actriz ganadora del Óscar, muere a los 79 años

"La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre", reza el comunicado. "Amaba a sus animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado".

"No hay más detalles disponibles en este momento, y su familia ha pedido privacidad en este momento de gran tristeza", agregó el portavoz de la familia.

Tras conocerse el deceso de la intérprete el 11 de octubre a los 79 años, una fuente cercana informó que la salud de la actriz se había deteriorado rápidamente en los últimos meses.

"Se deterioró repentinamente , lo cual fue desgarrador para todos sus seres queridos. Su muerte fue tan inesperada, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu. En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener la privacidad. Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo", dijo la fuente.

Trayectoria

Nacida como Diane Hall en 1946 en Los Ángeles, California, Keaton saltó a la fama en la década de los 70 gracias a su rol como Kay Adams-Corleone en el filme El Padrino.

Posteriormente, también participó en algunas películas del director Woody Allen, siendo Annie Hall (1977) la que le valdría la estatuilla dorada del Óscar.

Entre su acervo filmográfico también destacan The First Wives Club, The Family Stone, Because I Said So, Finding Dory and Poms. También las colaboraciones con la directora Nancy Meyers en Father of the Bride 1 y 2, Baby Boom y Something's Gotta Give, que protagonizó junto a Jack Nicholson.

Entre sus últimos proyectos se encuentra Book Club, donde compartió con Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen y Andy García.

Tuvo una aparición en la miniserie de HBO The Young Pope.

También dirigió los documentales Heaven de 1987, Hanging Up de 2000 y un episodio de Twin Peaks.

Aunque tuvo un intenso romance con algunas figuras de Hollywood como Al Pacino, Keaton nunca se casó. No obstante, adoptó a su hija Dexter en 1996 y a su hijo Duke en el 2001.

Temas
Te puede interesar

Lalone, de Málaga a Coral Gables, pinturas murales que unen a las dos ciudades

Fundación Ismael Cala anuncia la Legacy of Light Gala 2025

Filarmónica de Los Ángeles celebra la trayectoria de Gustavo Dudamel

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
VENEZUELA

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Charmaine Gatlin, exdirectora de la fundación Jackson  Health Foundation
TRAS LAS REJAS

Con $4.3 millones malversados y una década de fraude, exdirectiva de fundación Jackson Health admite culpabilidad

Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

EEUU anuncia nueva tarifa a pagar de 1.000 dólares los extranjeros beneficiarios del 'parole'

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FUERTE DEBATE Y ACUSACIONES

Hialeah aprueba en primera lectura reembolso de $200 y vive confrontación entre vecina y alcaldesa: "No tienes cultura"

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
EEUU

Migrante, presunto miembro del Tren de Aragua, se enfrenta a 20 años de cárcel por portación ilegal de armas

Te puede interesar

Jay Collins,  teniente gobernador de Florida, durante la rueda de prensa. 
GRAN GOLPE AL NARCO

Florida intercepta cargamento de cocaína valorado en $17,3 millones en operación con la DEA

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente Donald J. Trump dialoga con el ucraniano Volodimir Zelenski en su anterior visita a la Casa Blanca.
GUERRA EN UCRANIA

Trump habla por teléfono con Putin antes de recibir a Zelenski en la Casa Blanca

Un oficial de ICE lee un documento.
CIFRAS ALARMANTES

Fallece inmigrante jordano en Miami y se agudiza la crisis de muertes bajo custodia de ICE

Captura de video muestra a un oficial de Jacksonville mientras realizada el arresto de una mujer.
CONTROVERSIA

Arresto de madre en Jacksonville desata debate nacional sobre uso de la fuerza policial

Agentes de policía caminan por la calle El Paseo del Prado en La Habana. 
INFORME

Reportan 13 nuevos presos políticos en Cuba, dos de ellos menores de edad