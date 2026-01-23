viernes 23  de  enero 2026
cubano

Alberto Guerra, el actor cubano que aprendió a bailar por un personaje

Para el actor cubano, aprender a bailar fue su mayor reto en la película 'Ha-chan, Shake Your Booty!', que compite en el Festival de Sundance

El actor cubano Alberto Guerra posa en el Festival de Cine de Sundance.&nbsp;

El actor cubano Alberto Guerra posa en el Festival de Cine de Sundance. 

EFE

PARK CITY.- Alberto Guerra tiene claro que el estereotipo de que todos los cubanos bailan bien es falso. Aprender a bailar para 'Ha-chan, Shake Your Booty!' fue su mayor reto en la película, que compite en el Festival de Sundance y en la que interpreta a un maestro de danza.

"Físicamente me retó muchísimo, ese fue el mayor reto de hacer esta película. Hay como una idea bastante errónea de que todos los cubanos bailamos, yo no", confesó en el actor que alcanzó la fama internacional con su personaje de Ismael 'El Mayo' Zambada en la serie de 'Narcos: México'.

Lee además
El actor Matt Prokop.
SUCESOS

Arrestan a actor de "High School Musical 3" por posesión de pornografía infantil
El actor de Mi Pobre Angelito, fue acusado el lunes 12 de enero en California de un delito menor por solicitar servicios de prostitución
CONTROVERSIA

Actor de "Mi Pobre Angelito" acusado de solicitar servicios de prostitución

La película del director Josef Kubota Wladyka ('Dirty Hands') sigue la historia de Haru (Rinko Kikuchi) y Luis (Alejandro Edda), una pareja que disfruta de participar en competencias de danza de salón en Tokio, Japón.

Una tragedia aleja a Haru del baile, pero su pasión renace tras el encuentro con un sensual instructor uruguayo, interpretado por Guerra, que le enseñará mucho más que simples pasos.

"Es una de esas personas que uno se encuentra rara vez en la vida.Que te van soltando como consejos de vida sin que tú te des cuenta", apuntó el actor.

Para poder interpretar a este bailarín profesional a quien Guerra describe como "un alma libre", el actor se preparó intensamente con dos meses de anticipación.

"Estuve ensayando coreografías y aprendiendo a bailar, pero no nada más eso, los bailarines tienen una postura muy única y una manera de caminar que parece que flotan. Había muchas cosas de este personaje que a mí me interesaba abordar que son muy sutiles", comentó el actor.

Duelo, drama, fantasía y humor

Aunque catalogada como drama, la película de Kubota Wladyka combina comedia, fantasía y pasajes al estilo de los musicales de Hollywood.

"Es un dramedy", precisó a EFE la actriz Cristina Rodlo ('Halo') sobre la naturaleza tragicómica del filme. Rodlo tiene una breve aparición en un momento crucial de la historia de la protagonista junto al mexicano Damián Alcázar.

Antes de presentarla ante el público la noche del jueves, Kubota Wladyka la describió como una "rara y muy única película de baile".

Para Edda, lo más interesante del filme es cómo el director estadounidense, de padre polaco y madre japonesa, aborda el duelo a través del movimiento.

"Es una historia de duelo con un tema de movimiento. Va desde la cámara, la acción del personaje y la música. Es como el movimiento que necesitamos en la vida para enfrentar situaciones difíciles", comentó.

El actor también resaltó la multiculturalidad del proyecto, que fusiona la cultura asiática y la latinoamericana en tradiciones, bailes y música, con canciones que van desde 'Nosotros' de Los Panchos y Eydie Gormé hasta 'Stay With Me' de Mayonaka no Door.

El Festival de Sundance se extenderá hasta el 1 de febrero y se celebrará por última vez en Park City (Utah), tras más de 40 años en su histórica sede.

Este viernes, el prestigioso encuentro de cine independiente de EE.UU. rendirá homenaje a la trayectoria de su fundador, el director y actor Robert Redford, en una gala privada que contará con la presencia de su hija Amy Redford, la directora Chloé Zhao, la documentalista Ava DuVernay y el actor Ethan Hawke, entre otros.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

El teatro cubano: escenario de libertad y memoria viva

Fernando Mendoza, la estrella de raíces cubanas que va por el número uno del Draft NFL 2026

Joven cubano habla de la violencia en el Servicio Militar: "Te enseñan lo cruel que pueden ser"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ubicación del portaviones USS George H. W. Bush cerca de las costas de Cuba, el 22 de enero de 2026.  video
TENSIONES

Portaviones nuclear de EEUU opera cerca de Varadero, Cuba: ¿Se acerca una acción directa?

Miguel Díaz-Canel y Delcy Rodríguez.
¿CONSEJOS?

Delcy Rodríguez y Díaz-Canel hablan por teléfono: ¿El régimen de Cuba cederá ante EEUU?

Logo del mayor banco de Estados Unidos, JP Morgan Chase.
ACUSACIóN

Trump demanda a JPMorgan Chase y a su director ejecutivo por $5.000 millones

Vista aérea de la zona del proyecto.
CONTROVERSIA

Comisión de Miami-Dade autoriza expansión industrial sobre humedales protegidos

El cantante cubano Alfredito Rodríguez. 
OBITUARIO

Muere en Florida el cantante cubano Alfredito Rodríguez a los 74 años

Te puede interesar

Imagen referencial.
INMIGRACIÓN

Fuerzas de la Lotería de Florida asumen rol federal y entregan a un extranjero a custodia de ICE

Por Daniel Castropé
Imagen de la ciudad de Abu Dabi donde se realizan las conversaciones en busca de un acuerdo de paz definitivo entre Rusia e Ucrania.
NEGOCIACIONES

Arrancan las conversaciones entre Ucrania, Rusia y EEUU en Abu Dabi

Los vehículos de Waymo, la empresa de tecnología de conducción autónoma, comienzan a dar servicio en Miami. 
ROBOTAXIS

Waymo debuta en Miami con su servicio de taxis de conducción autónoma, "sin conductor"

El mariscal de campo de los Hoosiers de Indiana, el cubanoamericano Fernando Mendoza, reacciona luego de conseguir un pase para touchdown, el 9 de enero de 2026.
Fútbol Americano

Fernando Mendoza, la estrella de raíces cubanas que va por el número uno del Draft NFL 2026

Imagen referencial.
FALLO EJEMPLAR

Condenan a enfermero de Broward por millonario fraude al Medicare, ¿cómo lo hizo?