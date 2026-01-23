Alberto Guerra, el actor cubano que aprendió a bailar por un personaje

El actor cubano Alberto Guerra posa en el Festival de Cine de Sundance.

PARK CITY.- Alberto Guerra tiene claro que el estereotipo de que todos los cubanos bailan bien es falso. Aprender a bailar para 'Ha-chan, Shake Your Booty!' fue su mayor reto en la película, que compite en el Festival de Sundance y en la que interpreta a un maestro de danza.

"Físicamente me retó muchísimo, ese fue el mayor reto de hacer esta película. Hay como una idea bastante errónea de que todos los cubanos bailamos, yo no", confesó en el actor que alcanzó la fama internacional con su personaje de Ismael 'El Mayo' Zambada en la serie de 'Narcos: México'.

La película del director Josef Kubota Wladyka ('Dirty Hands') sigue la historia de Haru (Rinko Kikuchi) y Luis (Alejandro Edda), una pareja que disfruta de participar en competencias de danza de salón en Tokio, Japón.

Una tragedia aleja a Haru del baile, pero su pasión renace tras el encuentro con un sensual instructor uruguayo, interpretado por Guerra, que le enseñará mucho más que simples pasos.

"Es una de esas personas que uno se encuentra rara vez en la vida.Que te van soltando como consejos de vida sin que tú te des cuenta", apuntó el actor.

Para poder interpretar a este bailarín profesional a quien Guerra describe como "un alma libre", el actor se preparó intensamente con dos meses de anticipación.

"Estuve ensayando coreografías y aprendiendo a bailar, pero no nada más eso, los bailarines tienen una postura muy única y una manera de caminar que parece que flotan. Había muchas cosas de este personaje que a mí me interesaba abordar que son muy sutiles", comentó el actor.

Duelo, drama, fantasía y humor

Aunque catalogada como drama, la película de Kubota Wladyka combina comedia, fantasía y pasajes al estilo de los musicales de Hollywood.

"Es un dramedy", precisó a EFE la actriz Cristina Rodlo ('Halo') sobre la naturaleza tragicómica del filme. Rodlo tiene una breve aparición en un momento crucial de la historia de la protagonista junto al mexicano Damián Alcázar.

Antes de presentarla ante el público la noche del jueves, Kubota Wladyka la describió como una "rara y muy única película de baile".

Para Edda, lo más interesante del filme es cómo el director estadounidense, de padre polaco y madre japonesa, aborda el duelo a través del movimiento.

"Es una historia de duelo con un tema de movimiento. Va desde la cámara, la acción del personaje y la música. Es como el movimiento que necesitamos en la vida para enfrentar situaciones difíciles", comentó.

El actor también resaltó la multiculturalidad del proyecto, que fusiona la cultura asiática y la latinoamericana en tradiciones, bailes y música, con canciones que van desde 'Nosotros' de Los Panchos y Eydie Gormé hasta 'Stay With Me' de Mayonaka no Door.

El Festival de Sundance se extenderá hasta el 1 de febrero y se celebrará por última vez en Park City (Utah), tras más de 40 años en su histórica sede.

Este viernes, el prestigioso encuentro de cine independiente de EE.UU. rendirá homenaje a la trayectoria de su fundador, el director y actor Robert Redford, en una gala privada que contará con la presencia de su hija Amy Redford, la directora Chloé Zhao, la documentalista Ava DuVernay y el actor Ethan Hawke, entre otros.

FUENTE: EFE