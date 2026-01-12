Arrestan a actor de "High School Musical 3" por posesión de pornografía infantil

MIAMI.- El actor Matt Prokop , de High School Musical 3, fue arrestado en Victoria, Texas, y las autoridades le imputan múltiples cargos, entre los que destaca posesión de pornografía infantil y asalto agravado, además de resistirse al arresto ante los oficiales.

Aunque el hecho trascendió el fin de semana por TMZ , el arresto ocurrió en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 2025.

El intérprete de 35 años también enfrenta cuatro cargos menores como violación de una orden de protección, evasión de arresto o detención y dos cargos de resistencia al arresto, búsqueda o transporte.

Asimismo, TMZ informó que el cargo por posesión de pornografía infantil es de segundo grado.

Las autoridades no han dado a conocer cuándo Prokop deberá comparecer ante el tribunal.

Antecedentes

En el pasado, la actriz Sarah Hyland, famosa por encarnar a Haley Dunphy en Modern Family, aseguró que sufrió de abuso verbal y físico durante la relación de cinco años que mantuvo con Matt.

Según reportes judiciales obtenidos por la revista People, en 2014 el actor empujó a Sarah contra un vehículo y la estranguló durante una discusión.

En agosto del mismo año, su compañera Julie Bowen, quien dio vida a su madre en la popular serie, la ayudó a poner a la relación. Tras Hyland solicitar una orden de restricción, Prokop amenazó con matar a su perro y quemar su casa. El documento lo obtuvo un mes después.

“No sé si esa parte de cualquier mujer alguna vez sanará completamente. Es algo que marca un poco su alma. Es más poner amor hacia esa cicatriz en lugar de odiarla e ignorarla”, dijo Sarah a Variety en octubre de 2024, haciendo referencia a los abusos que sufrió.