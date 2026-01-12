lunes 12  de  enero 2026
SUCESOS

Arrestan a actor de "High School Musical 3" por posesión de pornografía infantil

Aunque el hecho trascendió el fin de semana por TMZ, el arresto ocurrió en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 2025

El actor Matt Prokop.

El actor Matt Prokop.

Captura de pantalla/Youtube/ Vainas & Cosas
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El actor Matt Prokop, de High School Musical 3, fue arrestado en Victoria, Texas, y las autoridades le imputan múltiples cargos, entre los que destaca posesión de pornografía infantil y asalto agravado, además de resistirse al arresto ante los oficiales.

Aunque el hecho trascendió el fin de semana por TMZ, el arresto ocurrió en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 2025.

Lee además
Leonardo DiCaprio. 
EN LAS REDES

Leonardo DiCaprio protagoniza divertido momento viral en los Golden Globes
Leonardo DiCaprio en One Battle After Another, película de Paul Thomas Anderson que sigue acumulando nominaciones en la temporada de premios 2026. 
PREMIOS

"One Battle After Another" continúa paso triunfal por la temporada de premios

El intérprete de 35 años también enfrenta cuatro cargos menores como violación de una orden de protección, evasión de arresto o detención y dos cargos de resistencia al arresto, búsqueda o transporte.

Asimismo, TMZ informó que el cargo por posesión de pornografía infantil es de segundo grado.

Las autoridades no han dado a conocer cuándo Prokop deberá comparecer ante el tribunal.

Antecedentes

En el pasado, la actriz Sarah Hyland, famosa por encarnar a Haley Dunphy en Modern Family, aseguró que sufrió de abuso verbal y físico durante la relación de cinco años que mantuvo con Matt.

Según reportes judiciales obtenidos por la revista People, en 2014 el actor empujó a Sarah contra un vehículo y la estranguló durante una discusión.

En agosto del mismo año, su compañera Julie Bowen, quien dio vida a su madre en la popular serie, la ayudó a poner a la relación. Tras Hyland solicitar una orden de restricción, Prokop amenazó con matar a su perro y quemar su casa. El documento lo obtuvo un mes después.

“No sé si esa parte de cualquier mujer alguna vez sanará completamente. Es algo que marca un poco su alma. Es más poner amor hacia esa cicatriz en lugar de odiarla e ignorarla”, dijo Sarah a Variety en octubre de 2024, haciendo referencia a los abusos que sufrió.

Temas
Te puede interesar

Muere en Florida el actor cubano Manolo Manolo Villaverde, recordado por "¿Qué pasa USA?"

Hija del actor Tommy Lee Jones, Victoria Jones, es hallada sin vida en un hotel

Brooklyn Beckham se comunica con sus padres a través de abogados

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.
EEUU

La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DIPLOMACIA

Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump

Imagen referencial. 
ALERTA

Hospitales del sur de Florida enfrentan saturación por incremento en casos de gripe

Te puede interesar

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

Por Carlos Armando Cabrera
La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025. 
VENEZUELA

Trump recibe el jueves a la líder venezolana María Corina Machado

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.
EEUU

La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión

Daniel Odiosuarez, de 36 años.
SUCESO

Sospechoso de tiroteo en una cafetería Hialeah es capturado tras intentar huir a Cuba

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DIPLOMACIA

Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump