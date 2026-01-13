martes 13  de  enero 2026
CONTROVERSIA

Actor de "Mi Pobre Angelito" acusado de solicitar servicios de prostitución

Daniel Stern interpretó a Marv, parte del dúo de villanos conocidos como "los ladrones mojados", en el recordado clásico navideño de 1990

El actor de Mi Pobre Angelito, fue acusado el lunes 12 de enero en California de un delito menor por solicitar servicios de prostitución

Captura de pantalla / Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El actor Daniel Stern, conocido por su papel en la película Mi Pobre Angelito, fue acusado el lunes 12 de enero en California de un delito menor por solicitar servicios de prostitución. Según informó Joey Buttitta, portavoz de la Fiscalía del Condado de Ventura, Stern fue multado en un motel de Camarillo.

“Según tengo entendido, fue multado en el lugar y puesto en libertad”, declaró Buttitta a la revista People.

Posteriormente, Buttitta confirmó que Stern fue acusado el 12 de enero y que su comparecencia ante el juez estaba programada para el martes 13 de enero.

"La Oficina del Sheriff del Condado de Ventura nos envió la multa o citación y nuestros fiscales la están revisando", declaró.

Vida actual

Stern, quien interpretó a Marv, uno de los "ladrones mojados", en el recordado clásico navideño de 1990, ahora es escultor y agricultor y vive en un rancho en California.

En una entrevista reciente, reveló que la familia que compró la casa de Illinois que aparece en la película le encargó una réplica de sí mismo y de la tarántula que le colocaron en la cara durante una escena icónica con el personaje de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin.

Stern comentó que esta obra será el primer autorretrato que haya creado. "

"Me he estado mirando en el espejo de mi estudio y me he retratado mucho más guapo de lo que soy en la vida real, ¿por qué no?", bromeó.

El actor dejó atrás la vida de Hollywood hace muchos años y se mudó a una granja en Ventura, donde él y su esposa se dedican a la cría de ganado, al cultivo de cítricos y a la producción de hortalizas.

Stern afirmó que sus éxitos en las décadas de los 80 y 90 le permitieron ganar suficiente dinero como para no tener que trabajar y le inculcaron "la obligación de aprovechar su buena fortuna".

