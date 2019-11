Alberto Plaza celebra 35 años de carrera en el Teatro Trail de Miami

Un compositor sin miedo

Radicado en Clearwater, muy cerca de Tampa, el trovador chileno asegura que a pesar de la distancia no se mantiene ajeno a lo que sucede en su país natal, y advierte que la situación es dramática, y hace falta tolerancia.

“Acabo de llegar de Chile. Yo me iba a presentar allá, pero mis siete conciertos fueron cancelados porque lo que está pasando es tremendo. Una crisis social que no se había visto nunca en la historia reciente. Nadie puede entender qué pasó, si no se contextualiza dentro de un plan organizado. No es posible que una crisis de esta envergadura haya estallado a partir de la nada, en un país que caminaba en aguas tranquilas. Evidentemente es una situación imprevista y muy bien organizada”, dijo Plaza.

Sin miedo a ser vetado o a perder adeptos por manifestar sus opiniones, el músico deja claro que no tiene temor ya que aprender a convivir con personas que no piensan como uno debe ser una tarea para todos.

“He pagado muchos costos por expresar lo que pienso. Pero en tiempos de convulsión donde se polariza todo, uno tiene que tener una posición en donde no haya medias tintas. Nunca voy a renunciar a mi derecho a expresarme. Creo que se ha perdido la tolerancia a escuchar una opinión diferente. Por otra parte, creo que la posición política no debiese interferir en la apreciación del arte. Yo, por ejemplo, soy admirador de Silvio Rodríguez, aunque no comparta su punto de vista. La vida tiene muchos colores y hay que respetar las creencias ideológicas y religiosas de todos”, dijo al ser consultado sobre las constantes críticas que ha recibido en Chile, donde muchos lo consideran un conservador de ultraderecha.

Recogiendo lo mejor de su historia musical que pasa por 13 discos y decenas de canciones, que se instalaron en el corazón del público latino, este jueves 14 de noviembre Alberto Plaza compartirá historias de amor en un concierto íntimo y lleno de magia.

Si desea saber más información sobre los conciertos de Alberto Plaza o adquirir tickets, visite www.albertoplaza.com.