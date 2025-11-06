Príncipe William da primer discurso en nombre del rey Carlos III

El príncipe William de Gran Bretaña pronuncia un discurso durante un evento especial que marca el primer año de la iniciativa para personas sin hogar Homewards en Lambeth, al sur de Londres, el 11 de julio de 2024.

MIAMI.- El príncipe William pronunció su primer discurso en nombre de su padre, el rey Carlos III , y del gobierno del Reino Unido, para expresar su convicción sobre la necesidad de hacerle frente a la crisis climática. Esto ocurrió en la Cumbre de Líderes Mundiales, celebrada en Belém, Brasil.

La visita del príncipe al país sudamericano se da en el marco de la COP30, donde se reúnen políticos y jefes de Estado de todo el mundo.

"¡Buenos días! Muchas gracias al Presidente Lula y al Gobernador Barbalho por la cálida bienvenida a Belém do Pará!", expresó en portugués.

Durante su discurso, el futuro monarca hizo énfasis en la necesidad de salvaguardar el medio ambiente para las futuras generaciones.

“Nuestros hijos y nietos se alzarán sobre los hombros de nuestra acción colectiva. Aprovechemos este entorno inspirador, en el corazón del Amazonas, para estar a la altura de las circunstancias, no con vacilación, sino con valentía. No con división, sino con colaboración. No con demora, sino con un compromiso firme”, insistió.

En su primera oportunidad para representar a su padre, el príncipe elogió el compromiso que Carlos III ha mantenido durante años por el cuidado de la naturaleza.

"Crecí escuchando a mi padre, el rey, hablar del poder de la naturaleza y la importancia de la armonía en el mundo natural. Un tema que ha defendido durante más de cinco décadas. Es un privilegio representarlo hoy aquí, así como a todos los demás que han defendido esta causa durante tantos años", compartió.

El legado de la princesa Diana

La visita de William al país sudamericano no solo cumplió con la agenda real en nombre del Rey, sino que también estuvo marcada por un emotivo homenaje a la Princesa Diana.

El príncipe visitó el icónico Cristo Redentor en Río de Janeiro, posando para una fotografía con la estatua de fondo, una estampa que evoca directamente la que protagonizó su madre en abril de 1991 durante su visita oficial junto al entonces príncipe Carlos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VIDEOS OF THE WALES FAMILY (@walesvideos)

Un portavoz del Palacio de Kensington confirmó el significado personal del gesto.

"El Príncipe ha disfrutado mucho conociendo a tanta gente de Río estos últimos días. Le ha impresionado enormemente la cantidad de personas que recuerdan con cariño la visita de su madre a esta hermosa ciudad".

En 1991, Diana causó sensación entre los cariocas, visitando lugares emblemáticos como la playa de Copacabana —donde curiosamente su hijo mayor jugó voleibol esta semana— y posando junto a la estatua de 30 metros que domina la ciudad desde el Cerro del Corcovado.