Gaby Espino enfrenta críticas por su entrada al mundo del mercadeo multinivel

MIAMI.- La actriz y empresaria venezolana Gaby Espino se ha pronunciado públicamente en defensa de su decisión de dedicarse al network marketing ( mercadeo en red o mercadeo multinivel), un modelo de negocio basado en la venta directa a través de una red de distribuidores independientes.

Tras un año de incursión y un alejamiento temporal de la actuación, la también conductora ha enfrentado un considerable volumen de críticas en redes sociales, pero asegura que este cambio profesional ha resultado en una de las etapas más fructíferas de su vida.

A través de un video compartido este miércoles en su perfil de Instagram, Espino abordó directamente los comentarios negativos que cuestionan su transición de carrera.

"Yo escucho esas frases a cada rato, '¿Le lavaron el cerebro a Gaby?', '¿Ahora vende productos?', '¿Dejó su carrera para eso?'" (...) Mientras tú te detienes por el miedo al qué dirán, hay personas avanzando, hay personas construyendo su libertad", expresó la actriz.

La protagonista de producciones como Más sabe el diablo destacó los beneficios que, según ella, esta industria le ha ofrecido más allá de lo económico. Subrayó el componente de ayuda y empoderamiento que atribuye a la venta en red.

"Esta industria me ha permitido ayudar a mucha gente. A poner un granito de arena en la transformación de la vida de tantas personas a hacére independientes a nivel financiero, a sentirse más seguras, a tener autoestima, a poder elegir", declaró.

Finalmente, la actriz argumentó que la independencia económica es sinónimo de autonomía personal.

"El dinero a lo mejor no te da la felicidad completa, pero te da el poder de la elección", concluyó, resaltando el crecimiento personal que ha experimentado.