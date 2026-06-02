martes 2  de  junio 2026
POLÉMICA

Sabrina Carpenter consigue orden de alejamiento contra presunto acosador

La cantante decidió tomar acciones legales luego de que un individuo identificado como William Applegate intentara entrar en su propiedad

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.&nbsp;

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York. 

AFP/Angela Weiss
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La justicia de California otorgó una orden de restricción temporal a la cantante y actriz Sabrina Carpenter contra un individuo acusado de acoso e intento de allanamiento. El incidente, ocurrido en la residencia de la artista en Los Ángeles, fue calificado por la propia afectada como una experiencia sumamente alarmante.

Detalles del incidente

De acuerdo con los expedientes judiciales presentados ante la Corte Superior de Los Ángeles, el sospechoso, identificado como William Applegate, de 31 años, se apersonó en la propiedad de la intérprete de Espresso el pasado 23 de mayo.

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Los reportes indican que el individuo logró evadir de manera parcial los perímetros de seguridad exteriores de la propiedad y avanzó de forma directa hacia la estructura principal, donde presuntamente intentó forzar el acceso a través de la puerta de entrada.

Durante el altercado, Applegate sostuvo ante el personal del lugar que mantenía un vínculo personal con Carpenter y afirmó de manera persistente que la artista estaba al tanto de su llegada y aguardaba su visita.

La situación fue controlada inicialmente por los miembros del equipo de seguridad privada de la cantante, quienes intervinieron de forma inmediata para neutralizar el avance del sujeto y evitar que lograra ingresar al inmueble.

Posteriormente, oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia, procediendo a asegurar la zona e iniciar las investigaciones pertinentes.

Impacto psicológico

En la declaración jurada que acompaña la solicitud de protección, Sabrina Carpenter detalló el profundo impacto emocional derivado del suceso, catalogándolo como una de las invasiones a su privacidad y seguridad personal más severas y perturbadoras que ha tenido que afrontar a lo largo de su carrera.

La misiva legal subraya que la conducta del implicado le generó un temor fundado no solo por su integridad física, sino también por el bienestar de los familiares y colaboradores que residen o frecuentan habitualmente la propiedad.

El caso ha adquirido mayor gravedad tras la incorporación de un informe técnico elaborado por un detective especializado del LAPD. El análisis del investigador policial ratificó la necesidad de la medida cautelar, señalando que Applegate ha desarrollado una fijación "irracional, obsesiva y perturbadora" hacia la estrella del pop.

Asimismo, las autoridades advirtieron que el comportamiento del individuo muestra un patrón de escalada preocupante, lo que eleva el perfil de riesgo y justifica plenamente la restricción judicial.

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