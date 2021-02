Alejandra Espinoza conduce podcast "Entre hermanas"

Embed

En su semana de estreno, Entre Hermanas estuvo en #123 de la lista overall de U.S Apple top 200 charts fue uno de los podcasts en español mejor clasificados en la lista de Apple. También #6, respectivamente, en la lista de educación de el U.S. Apple Podcasts en cualquier idioma.

Pitaya Entertainment es una compañía de vanguardia completamente dedicada a producir podcasts para latinos en Estados Unidos. Sus podcasts son talk shows semanales conducidos por personalidades muy populares en el mundo latino. La mayoría de sus series son en español, otras son en inglés o spanglish, y todas promueven la diversidad, la creatividad y el sentido de comunidad de los latinos.

El Podcast se puede escuchar por: Pitaya.fm, Apple, Spotify, Amazon Music & YouTube. Y cada jueves se puede escuchar un episodio nuevo.