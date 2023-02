Alejandra Guzmán está estable tras dislocación de cadera

"Hola a todos mis amigos, gracias por preocuparse por mí, por mandarme tantas bendiciones. Realmente estoy bien, lo que pasó fue que se me dislocó mi cadera derecha, tengo 2 prótesis y, pues, a veces puede pasar. Nunca me había pasado, pero en el Kennedy Center me pasó", expresó la intérprete de Yo te esperaba.

"Quiero que dejen de preocuparse, que sepan que estoy bien, que voy pronto a mi casita y que los quiero mucho y que va a ver mucho rock and roll y no hay fractura, gracias a Dios. Besos", finalizó la mexicana.

La noche del martes 27 de septiembre, sorprendiendo al público, Alejandra Guzmán se cayó en el escenario mientras interpretaba el tema Mala hierba en compañía de la American Pops Orchestra, como parte de la gala del Hispanic Heritage Foundation en el The John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

La Guzmán estaba dándolo todo en el escenario cuando perdió el equilibrio. Tras ello, fue trasladada al hospital de la Universidad George Washington, donde fue tratada y dada de alta el mismo marte por la noche.

2 incidentes frecuentes

Además de la caída en el The John F. Kennedy Center, Alejandra Guzmán también tuvo otro incidente en un concierto que ofreció recientemente, pero en esta ocasión fue con una fan: una mujer burló la seguridad del evento para lanzarse sobre ella, tocarle el busto e intentarla besar.

En el video, que se viralizó en redes sociales, se ve cuando la intérprete se disponía a cantar el tema Diablo cuando de repente la fan en cuestión subió al escenario, corrió hacia Guzmán y la tocó indebidamente.

Posteriormente, Alejandra Guzmán trató de defenderse y enseguida intentó quitarse de encima a la fan. Luego, dos guardias de seguridad agarraron a la mujer para alejarla del escenario.