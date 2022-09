Alejandra Guzmán sale de concierto en ambulancia tras caída

Alejandra Guzmán estaba interpretando la canción "Mala Hierba" cuando perdió el equilibrio, quedó tendida en el escenario. Al parecer uno de los tacones de la intérprete le falló y no logró levantarse. Desde el suelo, la cantante, que no soltaba el micrófono dijo: "Oh shit (mierda), sorry ( lo siento)", mientras desde el público se escuchaban risas ante la reacción a la caída o lo que, tal vez, pareciera parte de la coreografía, pero pronto se supo que algo andaba mal.

Acto seguido, varios asistentes subieron al escenario para socorrerla y tras unos minutos, anunciaron el fin del evento sin que la artista llegara a ponerse en pie.

Minutos después, una ambulancia salió del Kennedy Center transportando a la cantante.

Alejandra Guzmán solo llegó a interpretar entera la canción "Mírala, míralo". Cuando cayó, estaba empezando a cantar el segundo tema de la noche.