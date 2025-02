Hija de Daddy Yankee y Mireddys González denuncia que recibe amenazas de muerte

"Usualmente cuando las personas se divorcian es privado, firmamos y nos vamos. Y así lo quería una de las partes. Mami quería que todo fuese low key, nadie se tiene que enterar, vamos a hacer esto discretamente. Tú por tu lado, yo por el mío y se acabó. No hay que hacer un big deal de esto. Y la otra parte, evidentemente quiso todo lo contrario".

La empresaria explicó que las noticias que a diario salen sobre la familia les ha costado todo tipo de insultos y amenazas en redes sociales.

"Por eso es que estamos en esta posición hoy día, donde estamos públicamente expuestos, que todos los días se saque una noticia, de ser un circo mediático y de que a nosotros nos envíen amenazas de muertes, insultos".

"Ha sido bien difícil"

Asimismo, Jessaelys aseveró que a todas las partes les tomó por sorpresa, por lo que lidiar con el proceso ha sido difícil.

"Realmente ha sido bien difícil. La gente que insulta a uno, llama a uno nombres. Aquí hay muchas personas que han sufrido, pero voy a hablar de mí. Que si Judas, que si traicionera, que si la consentida. ¿Qué sabes tú? Tú a mí no me conoces".

Agregó que también ha sentido temor de ser perseguida por quienes no comprendan su postura e incluso catalogó a algunos fanáticos de su padre como tóxicos.

"No ha sido fácil, ha sido bien complicado tener que ajustarse, de momento toda tu vida es pública. Horrible, tú no sabes si te están siguiendo, uno va al mall y se te quedan mirando, es bien fuerte”, confesó.

Por último, se defendió de quienes la han criticado por apoyar a su madre.

"Yo leo las cosas y me río. La gente tiene la audacia de pensar que ellos tienen algo que decir. Tú puedes tener una opinión si eres parte de la familia, si tú conoces, no conocer de redes. Los insultos me los paso por donde no me da el sol porque tú no me conoces, tú no me das nada".

"Tú estás aquí porque tú eres un fan asqueroso, que idolatra, un fan puerto en verdad. Eres un fan tóxico. ¡Ew!", sentenció.