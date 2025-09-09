Alejandro Fernández cancela shows en Texas por problemas de salud

Alejandro Fernández actúa en el escenario durante el 37º Premio lo nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

MIAMI.- Alejandro Fernández sorprendió a sus seguidores al anunciar la suspensión de dos de sus conciertos en Estados Unidos debido a un problema de salud. El intérprete de Me dediqué a perderte compartió que fue diagnosticado con salmonelosis, una infección que lo obligó a tomar reposo absoluto por recomendación médica.

Los conciertos afectados fueron los programados en Dallas y El Paso, Texas, los días 6 y 7 de septiembre, respectivamente. Sin embargo, para tranquilidad de los fanáticos, ambos espectáculos ya tienen nueva fecha: Dallas se celebrará el 18 de octubre y El Paso el 19 de octubre, con la confirmación de que los boletos adquiridos seguirán siendo válidos.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Fernández expresó: “Queridos amigos de Dallas y El Paso, desafortunadamente he estado luchando contra salmonela y, por recomendación médica, debo descansar completamente durante los próximos cuatro días. Los conciertos en Dallas y El Paso se pospondrán. Gracias de todo corazón por todo su amor y comprensión.”

Apoyo

El anuncio generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde los seguidores del cantante le desearon una pronta recuperación, destacando su compromiso por reagendar las presentaciones y no cancelar la experiencia que sus fanáticos esperan con tanta emoción.

De acuerdo con su equipo de producción, el resto de la gira no sufrirá cambios. Las presentaciones en Phoenix (12 de septiembre) y en Las Vegas (13 y 15 de septiembre) se mantienen sin modificaciones, así como las demás fechas programadas en su recorrido por Estados Unidos.

La salmonelosis, infección causada por la bacteria Salmonella, suele provocar fiebre, dolor abdominal y malestar general, por lo que los médicos recomendaron reposo absoluto al artista para evitar complicaciones.

Con casi cinco décadas de carrera, Alejandro Fernández es considerado una de las voces más emblemáticas de México. Sus seguidores esperan que esta pausa sea solo temporal y que muy pronto regrese a los escenarios con la fuerza y entrega que lo caracterizan.

El gesto de transparencia del cantante y su rápida decisión de reprogramar los conciertos han sido vistos como una muestra de respeto hacia su público.