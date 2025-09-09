martes 9  de  septiembre 2025
MÚSICA

Alejandro Fernández cancela shows en Texas por problemas de salud

Los conciertos de Alejandro Fernández que se vieron afectados fueron los programados en Dallas y El Paso, Texas, los días 6 y 7 de septiembre, respectivamente

Alejandro Fernández actúa en el escenario durante el 37º Premio lo nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida.&nbsp;

Alejandro Fernández actúa en el escenario durante el 37º Premio lo nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida. 

AFP/Romain Maurice
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Alejandro Fernández sorprendió a sus seguidores al anunciar la suspensión de dos de sus conciertos en Estados Unidos debido a un problema de salud. El intérprete de Me dediqué a perderte compartió que fue diagnosticado con salmonelosis, una infección que lo obligó a tomar reposo absoluto por recomendación médica.

Los conciertos afectados fueron los programados en Dallas y El Paso, Texas, los días 6 y 7 de septiembre, respectivamente. Sin embargo, para tranquilidad de los fanáticos, ambos espectáculos ya tienen nueva fecha: Dallas se celebrará el 18 de octubre y El Paso el 19 de octubre, con la confirmación de que los boletos adquiridos seguirán siendo válidos.

Lee además
Ante la situación, los abogados de Isabella Ladera emitieron un comunicado en el que aclararon que la influencer no fue responsable de la filtración del video
POLÉMICA

Influencer Isabella Ladera toma acciones legales tras filtración de video intimo
El director y productor mexicano Guillermo Del Toro y sus invitados asisten a la alfombra roja de la película Frankenstein, presentada en competencia en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 30 de agosto de 2025. 
CELEBRIDADES

Guillermo del Toro sorprende al perder 80 kilos por su salud

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Fernández expresó: “Queridos amigos de Dallas y El Paso, desafortunadamente he estado luchando contra salmonela y, por recomendación médica, debo descansar completamente durante los próximos cuatro días. Los conciertos en Dallas y El Paso se pospondrán. Gracias de todo corazón por todo su amor y comprensión.”

Apoyo

El anuncio generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde los seguidores del cantante le desearon una pronta recuperación, destacando su compromiso por reagendar las presentaciones y no cancelar la experiencia que sus fanáticos esperan con tanta emoción.

De acuerdo con su equipo de producción, el resto de la gira no sufrirá cambios. Las presentaciones en Phoenix (12 de septiembre) y en Las Vegas (13 y 15 de septiembre) se mantienen sin modificaciones, así como las demás fechas programadas en su recorrido por Estados Unidos.

La salmonelosis, infección causada por la bacteria Salmonella, suele provocar fiebre, dolor abdominal y malestar general, por lo que los médicos recomendaron reposo absoluto al artista para evitar complicaciones.

Con casi cinco décadas de carrera, Alejandro Fernández es considerado una de las voces más emblemáticas de México. Sus seguidores esperan que esta pausa sea solo temporal y que muy pronto regrese a los escenarios con la fuerza y entrega que lo caracterizan.

El gesto de transparencia del cantante y su rápida decisión de reprogramar los conciertos han sido vistos como una muestra de respeto hacia su público.

Temas
Te puede interesar

Angelina Jolie revela la lección más valiosa de su madre

Emiliano Aguilar rompe el silencio contra su padre Pepe: “Ya estoy harto"

El Prado inicia renovación cromática de la Galería Central

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Política

Trump recurre por la vía de urgencia al Supremo para mantener congelada la ayuda extranjera

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, se reunieron con marines en Puerto Rico y en el buque USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe, frente a las costas de Venezuela. Nuestros combatientes son la fuerza de combate MÁS FUERTE y MÁS LETAL de la Tierra, dijo el funcionario Hegseth.
EEUU

Jefe del Pentágono: "Nos preparamos para la guerra"

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
ANÁLISIS

Plantean escenarios probables en el Caribe, epicentro de EEUU contra narcotráfico de Venezuela

De acuerdo con la Fiscalía de Ecuador, el empresario Xavier Jordán pidió al narcotraficante Leandro Norero respaldo para ejecutar el crimen contra el dirigente Fernando Villavicencio
MAGNICIDIO

Empresario investigado por asesinato de Fernando Villavicencio comparece en consulado de Ecuador en Miami

Alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava y el comisionado Roberto Gonzalez polemizan. 
AL DETALLE

Comisionado González exige más transparencia en presupuesto de $13 mil millones de Miami-Dade

Te puede interesar

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
DIPLOMACIA

EEUU sugiere retirarle la visa a José Luis Rodríguez Zapatero por sus conexiones con el chavismo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El Estado Mayor israelí observa operaciones contra Irán.  
MUNDO

Israel ataca Qatar en busca de Hamás

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio del feriado fiscal. 
ARMAS LIBRES DE IMPUESTO

DeSantis inaugura feriado fiscal de la Segunda Enmienda en Florida

Momento en el que la policía de  Jacksonville, Florida  agrede al conductor. 
TRIBUNALES

Florida: Víctima de violencia policial en Jacksonville anuncia demanda federal

Imagen referencial.
CRISIS HABITACIONAL

Precios de alquileres subieron casi un 40% en cuatro años en Florida