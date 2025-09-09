Orlando Bloom habla de su separación y manda mensaje a Katy Perry

MIAMI.- Orlando Bloom rompió el silencio sobre su separación de la cantante Katy Perry , confirmada oficialmente en julio, tras casi una década juntos. Durante una entrevista en el programa Today de NBC, el intérprete de 48 años habló por primera vez del tema mientras promocionaba su nueva película The Cut, mostrando serenidad y gratitud pese a la ruptura.

Bloom fue directo al referirse a cómo atraviesa este momento: “Estoy muy agradecido. Tenemos a la hija más bella. Y estamos bien. Vamos a estar bien. Nada más que amor”, expresó con calma, dejando claro que su relación con Perry se mantiene en buenos términos, centrados en la crianza compartida de su hija Daisy Dove, de cinco años.

El pasado 3 de julio, la pareja confirmó su ruptura mediante un comunicado conjunto, en el que enfatizaron que su prioridad seguirá siendo la estabilidad y felicidad de su hija. Aunque decidieron tomar caminos separados, ambos han dejado claro que continúan viéndose como familia y mantienen una relación basada en el respeto mutuo.

Incluso la exesposa de Bloom, la modelo australiana Miranda Kerr, madre de su hijo Flynn de 14 años, aseguró recientemente que celebraron juntos el cumpleaños de Daisy en un ambiente de unión, describiéndolo como una: “familia grande y feliz”.

Sin conflictos

Tras el anuncio de la separación, algunos medios internacionales especularon con supuestas tensiones, vinculando a Katy Perry con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau. Sin embargo, Bloom desmintió cualquier conflicto, asegurando que su vínculo con la cantante sigue siendo cercano y cordial.

Más allá de su vida privada, Bloom atraviesa también una intensa etapa profesional. Para su papel en el thriller psicológico The Cut, donde interpreta a un exboxeador, tuvo que someterse a un estricto proceso físico que lo llevó a perder cerca de 13 kilos (30 libras) bajo supervisión médica. El actor reconoció que el reto fue exigente, pero al mismo tiempo transformador en lo personal y lo artístico.

Mientras Bloom avanza en su carrera cinematográfica, Perry también se prepara para el lanzamiento de nueva música y proyectos televisivos, consolidándose como una de las artistas más influyentes de su generación.

La pareja, que alguna vez fue vista como una de las más sólidas de Hollywood, ha demostrado que la separación no implica ruptura familiar. Tanto Orlando como Katy buscan demostrar que, por encima de todo, está el bienestar de su hija y el cariño que aún los une.