Esposa de Bruce Willis defiende decisión de trasladar al actor a otra casa

En esta foto de archivo tomada el 5 de abril de 2017, Emma Heming Willis y Bruce Willis llegan para el evento benéfico anual de primavera "Room To Grow" en Nueva York.

MIAMI.- Emma Heming Willis no se arrepiente de la decisión que tomó respecto a los cuidados que necesita su esposo Bruce Willis . La activista y defensora de los derechos de los cuidadores, manifestó en Good Morning America que no pretende justificar ni debatir las razones que llevaron a trasladar al actor a una residencia adaptada a él.

Durante la entrevista, el presentador Michael Strahan comentó que la revelación que hizo Heming semanas atrás despertó un debate en internet, a lo que ella reconoció que develar el hecho generaría sentimientos encontrados, pero destacó que fue lo mejor que pudo hacer para toda la familia.

"Fue la más segura y la mejor, no solo para Bruce, sino también para nuestras dos hijas", comentó. "Y, ya saben, realmente no es tema de debate. Ahora sé que Bruce recibe la mejor atención siempre. Sus necesidades están cubiertas siempre, al igual que las de nuestras dos hijas pequeñas. Así que no voy a votar al respecto", agregó la autora de The Unexpected Journey.

Rechazo a las críticas

No es la primera vez que la actriz se pronuncia al respecto. Luego de la entrevista que concedió a Diane Sawyer para el especial de ABC News Emma y Bruce Willis: El Viaje Inesperado, Emma Heming Willis rechazó las críticas que recibió en redes sociales.

El viernes 29 de agosto, expuso en Instagram que los comentarios que surgieron son algunas de las muchas diatribas con las que los cuidadores deben de lidiar en el proceso y el debate es normal. Sin embargo, aseveró que aquellos que no han tenido que lidiar con situaciones similares se crean con el derecho de juzgar.

"Sabía que, al compartir información personal, veríamos a estos dos bandos. Serían personas con una opinión y personas con una experiencia real. Las personas con una opinión se apresuran a juzgar al cuidador. A eso se enfrentan los cuidadores: al juicio y a las críticas de los demás".

Emma Heming Willis culminó su video citando el libro que lanzará próximamente The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path.