Rosalía protagoniza campaña de Calvin Klein

La cantante española Rosalía actúa durante la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023.

MIAMI.- La cantante española Rosalía sigue demostrando que su influencia va mucho más allá de la música. Esta vez, la artista se convierte en el nuevo rostro de Calvin Klein, protagonizando la campaña de underwear para la temporada Otoño 2025, una colaboración que une sensualidad, vanguardia y la autenticidad que caracteriza a la intérprete de Motomami.

La producción fotográfica estuvo a cargo de la reconocida artista visual Carlijn Jacobs, quien capturó la esencia de Rosalía en una serie de imágenes que transmiten poder, seguridad y frescura. El resultado refleja a una mujer empoderada que se mantiene fiel a su estilo, mientras se integra en el universo minimalista y sofisticado de Calvin Klein.

La campaña introduce varias piezas de la nueva colección de underwear, destacando la línea Icon Cotton Modal, que incorpora una cinturilla Infinity Bond sin costuras y cierres de corchete termo-fusionados. Estos detalles buscan ofrecer mayor transpirabilidad y una silueta más estilizada.

Asimismo, se presentan los nuevos diseños de Heritage Cotton, que reinventan la icónica cinturilla con logo de Calvin Klein desde una mirada vintage, y el Perfectly Fit Bra, un sujetador pensado para brindar comodidad y soporte durante el día a día.

Cada prenda combina innovación textil con estética atemporal, elementos que han posicionado a la marca como referente en moda íntima a nivel mundial.

Rosalía sobre Calvin Klein

Durante el lanzamiento de la campaña, Rosalía compartió la emoción que le genera esta colaboración: “El underwear de Calvin Klein ha sido un básico en mi armario durante años. Amo la marca y es un honor estar en la campaña: se siente como un momento de cierre de ciclo”, afirmó la artista.

Con estas palabras, la cantante dejó claro que su relación con la firma no es circunstancial, sino el reflejo de una conexión auténtica que ahora se materializa en un proyecto global.

La campaña fue lanzada oficialmente el 9 de septiembre y está disponible en los canales sociales de @calvinklein y en la página oficial calvinklein.com. Desde su estreno, las imágenes de Rosalía se han viralizado en plataformas digitales, recibiendo elogios de seguidores y expertos en moda que celebran su capacidad de adaptarse con naturalidad a diferentes facetas artísticas.