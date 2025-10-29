Alejandro Sanz anuncia fechas de la gira por EEUU "¿Y ahora qué?"

Alejandro Sanz asiste a los Premios Latin Billboard 2024 en The Mediapro Studio el 17 de octubre de 2024 en Medley, Florida.

MIAMI.- Alejandro Sanz anunció las fechas de la gira ¿Y Ahora Qué? por Estados Unidos . El paso del artista español iniciará el 9 de abril en el Rosemont Theatre de Chicago y luego viajará por ciudades como Nueva Jersey, Nueva York y Miami, para un total de 12 presentaciones en Norteamérica.

A partir del 31 de octubre los seguidores de Sanz podrán adquirir los boletos en su página web .

Alejandro Sanz está culminando el paso por México, que destacó con más de 20 fechas. El viernes, el intérprete se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y su estancia en el recinto se prolongará luego de que se agotaran las primeras cuatro funciones.

El 13 de febrero, el español inicia la primera de nueve presentaciones en América Latina en Bogotá.

Fechas en Estados Unidos

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta las fechas de Alejandro Sanz en el país.

17 de mayo – PH Live at Planet Hollywood – Las Vegas

9 de abril – Rosemont Theatre – Chicago

11 de abril – EagleBank Arena – Washington, DC

17 de abril – Prudential Center – Newark, NJ

18 de abril – Barclays Center – Brooklyn, NY

1 de mayo – Kia Center – Orlando, FL

2 de mayo – Kaseya Center – Miami

6 de mayo – The Pavilion @ TMF – Dallas

8 de mayo – Smart Financial Centre at Sugar Land – Houston

9 de mayo – Payne Arena – Hidalgo, TX

12 de mayo – Yaamava’ Theater – Highland, CA

14 de mayo – SAP Center – San José, CA

15 de mayo – Greek Theatre – Los Ángeles