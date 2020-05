Alex Fernández dedica canción a su padre

El tiempo no perdona, que ya se puede escuchar en las plataformas digitales, llega de la mano de un lyric video, en el que el menor de la dinastía Fernández regresa al pasado para contar el cliclo de una historia entre padre e hijo a través de retratos de familia que muestran a Alex Fernández acompañado de su padre y mentor al que describe como su mejor amigo y del que siempre recuerda gratas experiencias.

“He vivido momentos increíbles con mi papá. Desde que era niño hemos sido súper unidos, siempre realizamos actividades juntos y hemos visto cómo, a través de los años, va pasando el tiempo y sucede el ciclo de la vida”, comenta Alex Fernández mediante un comunicado divulgado por la disquera Sony Music Latin.

“Es una canción y un video muy especial para mí porque me imagino todo lo que he vivido”, agrega el cantante, quien con este sencillo da inicio a una nueva etapa en la que se concretará su próxima producción discográfica.

El intérprete nacido en Jalisco pronto dará a conocer su nuevo repertorio que ha concebido con el respaldo y bajo la dirección ejecutiva de su abuelo, Vicente Fernández, quien también lo guió en la creación de su álbum debut.

“Mi abuelo es un genio en lo que hace y siempre que va al estudio con dos o tres palabras que diga, yo termino aprendiendo mucho. Él me ha ayudado a llegar a donde estoy y a avanzar tan rápido como lo he hecho, me da mucha seguridad”, expresa Alex Fernández, quien ve a su abuelo como su segundo padre y aprecia cada instante que pasa con él en lo personal y lo profesional.

Alex Fernández considera que estos momentos convulsos de estar en casa también funcionan para ser más receptivos, por eso reflexiona con esta canción sobre lo que es verdaderamente importante.

“Estamos más conscientes y conectados con el mundo. Yo tenía tiempo que no veía a mi papá, porque no coincidíamos y hace mucho que no tenía las pláticas que teníamos antes, y el hecho de ahora poderlo hacer me ha servido mucho para fortalecer la relación con mi padre”.