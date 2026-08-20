Alicia Machado es seleccionada como jurado en gran final de Miss Universe Cuba 2026

MIAMI.- La organización de Miss Universe Cuba 2026 anuncia oficialmente que la reconocida actriz, empresaria y Miss Universo 1996, Alicia Machado, formará parte del distinguido jurado que tendrá a su cargo la selección de la nueva representante de Cuba en la gran noche final del certamen.

Alicia Machado, quien hizo historia al conquistar la corona de Miss Universo 1996, aportará su experiencia, trayectoria y visión dentro del mundo de los concursos de belleza y el entretenimiento para evaluar a las candidatas durante una noche en la que se definirán las principales cualidades de la próxima Miss Universe Cuba.

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La gran final contará además con la participación de prestigiosos jurados sorpresa, cuyas identidades serán reveladas próximamente y que se sumarán a este importante panel de expertos.

La noche final de Miss Universe Cuba 2026 promete ser una celebración de belleza, elegancia, inteligencia, personalidad y cultura cubana, en una competencia que busca seleccionar a una mujer capaz de representar a Cuba con orgullo y distinción en el escenario internacional.

Miss Universe Cuba 2026 continúa así consolidando un certamen renovado y de proyección internacional, reuniendo a destacadas figuras del entretenimiento, los negocios y la belleza para hacer historia en esta nueva etapa del concurso.