sábado 3  de  octubre 2026
CINE

Los Javis reciben premio a mejor dirección de parte de la Critics Choice Association

La bola negra se estrenará el 16 de octubre en cines de Estados Unidos y en Netflix a partir del 2 de diciembre

Javier Ambrossi y Javier Calvó, ganadores del Director Award por La Bola Negra, asisten a la 6.ª Celebración Anual de Cine y Televisión de la Critics Choice Association en el Four Seasons Hotel Los Ángeles at Beverly Hills el 2 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Javier Ambrossi y Javier Calvó, ganadores del Director Award por "La Bola Negra", asisten a la 6.ª Celebración Anual de Cine y Televisión de la Critics Choice Association en el Four Seasons Hotel Los Ángeles at Beverly Hills el 2 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California. 

AFP/Vía Rodin Eckenroth/Getty Images

BEVERLY HILLS.- Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como los Javis, recibieron este viernes el premio a la mejor dirección de parte de la Critics Choice Association, su primer reconocimiento en Estados Unidos por La bola negra, galardonada en Cannes y candidata a los Óscar por España como película internacional.

"Es el primero que recibimos en Estados Unidos por esta película", contó Ambrossi. "Todo lo que está pasando con 'La bola negra' es impresionante y (estamos) muy orgullosos de representar lo que representamos", agregó durante la sexta edición de la Celebración del Cine y la Televisión, que reconoce el trabajo destacado de la comunidad hispana y latina en la industria del entretenimiento.

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Los Javis ya habían llegado antes a América con La Mesías, la primera serie española seleccionada por el Festival de Sundance, y tras el éxito de Veneno; Calvo recuerda que hubo un "amago" de trabajar en EE.UU., pero no se sentían preparados. Ahora, dice, las cosas han cambiado.

"Ahora sí siento que es nuestro momento de venir aquí, de mostrar nuestro trabajo y de disfrutar de todo este reconocimiento, que es una cosa bellísima, preciosa, que yo nunca imaginé", contó Calvo.

La película

La bola negra, que sigue las vidas de tres hombres homosexuales en 1932, 1937 y 2017, con historias entrelazadas y marcadas por la figura de Federico García Lorca, ya suena como candidata en las quinielas de críticos y medios para la próxima temporada de premios.

Para Calvo dichas predicciones "dan vértigo", y ambos confiesan que prefieren no pensar en los premios antes de que la película termine de estrenarse fuera de España.

"Yo intento no escucharlo. Creo que si pasa estaré muy orgulloso de representar los valores de la película, representar a la cultura española (...), pero mi mente está todavía focalizada en estrenar la película", contó Ambrossi.

"Lo que yo quiero es que llegue a la gente. Lo otro es un resultado precioso, que ojalá sea que sí, pero yo no puedo controlarlo. Lo que puedo controlar es haber hecho la película que tenía en mi corazón", añadió.

"Prefiero ir paso a paso, con los pies en la tierra, e intentando que la película la vea la mayor gente posible", agregó Calvo.

Los directores también tuvieron palabras para Guitarricadelafuente, que debuta como actor en la película, y cuya actuación y tema principal de la película también ha sido celebrada.

"Llegó con el pecho abierto, salvaje, disponible, él dijo yo no soy actor, y le dijimos: 'confía en nosotros, lo tienes dentro, eres un artista'", recordó Calvo.

"Se dejó en nuestras manos y nunca estaré más agradecido a su entrega", apuntó.

"Hemos conectado de una manera muy especial, le queremos mucho y ojalá esta peli le dé muchas alegrías", comentó.

La bola negra se estrenará el 16 de octubre en cines de EE.UU., en Netflix, a partir del 2 de diciembre, mientras que en España estará disponible en Movistar+ tras su paso por las salas, a las que llegó el 25 de septiembre.

FUENTE: Con información de EFE

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