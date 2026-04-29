miércoles 29  de  abril 2026
MODA

Sucesor de Giorgio Armani, optimista sobre el futuro de la firma

El sucesor de Giorgio Armani, Giuseppe Marsocci, expresó su optimismo en el futuro de la marca a pesar de cambios en cómo se perciben hoy el lujo y la moda

Una modelo luce las creaciones de Giorgio Armani en un desfile de la firma en Milán.

Una modelo luce las creaciones de Giorgio Armani en un desfile de la firma en Milán.

AFP

MILÁN.- La facturación del grupo Armani disminuyó en 2025, año del deceso de su fundador Giorgio Armani, pero su rentabilidad aumentó gracias a un mayor porcentaje de ventas en sus propias tiendas, explicó el miércoles la empresa.

La firma dirigida ahora por Giuseppe Marsocci, estrecho colaborador del empresario fallecido en septiembre, se resiente de la caída de ventas generalizada en el sector del lujo.

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La facturación en 2025 cayó 4,6% a 2.200 millones de euros (unos 2.575 millones de dólares), pero la rentabilidad bruta aumentó 3% a 152,7 millones de euros, señaló el grupo en un comunicado.

En un año marcado por las turbulencias geopolíticas y "las dificultades probablemente estructurales en el sector de la moda", Armani confirmó "su estabilidad y solidez directiva con una caída moderada de las ventas y una rentabilidad operativa en mejora", celebró.

Esta mayor rentabilidad se debe especialmente al aumento de las ventas directas (+2%), mientras que las ventas por canales indirectos disminuyeron 7%.

Esto refleja "la prudencia razonable de los socios distribuidores en el contexto general del mercado", según Armani, pero "va de la mano de la estrategia de selectividad y calidad de la distribución del grupo".

El sucesor de Giorgio Armani, Marsocci, expresó su optimismo en el futuro de la marca a pesar del "posible cambio estructural en la forma en que los consumidores actuales y potenciales perciben el lujo y la moda".

"Ahora más que nunca, la identidad de la empresa y de la marca se refleja en los principios fundacionales que el señor Armani estableció en su testamento empresarial", es decir, un "modelo de belleza y elegancia discreta y atemporal" y "la idea de una empresa sólida y prudente" que "resultan extremadamente actuales, incluso más pertinentes que nunca", prosiguió el director general.

FUENTE: AFP

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