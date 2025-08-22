Alicia Machado revela que luchó con problemas de adicción

MIAMI.- Alicia Machado se ha sincerado sobre los problemas psicológicos que enfrentó en el pasado. La modelo y actriz venezolana conversó con la coach de vida Adriana Gallardo, en el podcast Chingonamente, espacio en el que abordó cómo luchó contra una adicción, dos intentos de suicidio y un trastorno alimentario.

"Yo he batallado con la comida, mi relación con mis emociones, mi aspecto físico, el ser Miss Universo y cómo se supone que yo me tengo que ver", dijo en la conversación.

"Yo estuve enferma de desórdenes alimenticios y cuestiones emocionales casi siete años. Pasé por dos intentos de suicidio. Entre mis 18 o 19 hasta mis casi 30 años, que nació mi hija fue una década dura para mí", agregó la Miss Venezuela 1995 y Miss Universe 1996.

La jueza en el Miss Universe Latina reveló que la llegada de su hija Dinorah, quien hoy tiene 17 años, le brindó paz. "Es mi luz, ella llegó para cambiarlo todo".

Adicciones y trastornos

Machado reconoció que enfrentarse a la opinión pública desde temprana edad le ocasionaron problemas de adicción, una consecuencia del juicio que recibía constantemente la reina de belleza sobre su cuerpo.

"Fui adicta a las anfetaminas durante seis años de mi vida, que son pastillas para adelgazar. Nunca he consumido drogas para divertirme. Yo pasaba una semana tomando café y comía una manzana al día y agua", expuso al describir cómo lidió con la situación.

Asimismo, reconoció que su peso ha variado desde los 48 hasta los 88 kilos, pero fue enfática al comentar que nunca se ha sometido a alguna cirugía para perder peso.

"No me he hecho ni bariátrica ni bypass gástrico ni liposucción...ni me corté nada ni me puse ningún balón".

En este sentido, Machado insiste que el apoyo de su familia fue vital para mantener la frente en alto. "Vengo de un hogar de gente buena y sana. Eso es lo único que me ha servido para sobrevivir a todo lo que yo he pasado".

No obstante, expuso que aunque en el pasado su corona de Miss Universo le ocasionó heridas, hoy tras un proceso de sanación se siente orgullosa.

"Mi corona de Miss Universo me ha dado fuerza. En una época fue una corona de espinas. Ahora después del proceso de sanación que yo he tenido, ahora lo veo como un símbolo de empoderamiento".