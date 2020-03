Amazon ofrece gratis programas para niños en cuarentena

Amazon dará a los padres de familia acceso gratuito por streaming a más de 40 programas infantiles pertenecientes a su portafolio editorial, incluyendo “Pete the Cat” e “If You Give a Mouse a Cookie” así como temporadas selectas de programas infantiles de PBS como “Arthur” y “Daniel Tiger’s Neighborhood”, esto mientras los niños y estudiantes no puedan reincorporarse a las escuelas por causa del coronavirus.

Los usuarios interesados, pueden acceder a los programas infantiles con una cuenta de Amazon válida, la cual es gratuita.

Los programas están disponibles para los clientes de la empresa a nivel mundial. Normalmente estos programas se pueden ver con una suscripción de Prime Video.

Otros títulos que estarán disponibles a través de su servicio de "streaming" Amazon Prime Video son “Jesse and Nessy,” “Bug Diaries,” “Costume Quest” and “The Snowy Day.”

De esta forma, todas las historias disponibles en Amazon serán gratuitas para transmitir en su escritorio, computadora portátil, teléfono o tableta usando el siguiente enlace: https://stories.audible.com/start-listen.

En su cuenta de Instagran publicó un post dando la noticia: "Listo, listo, corriente! A partir de hoy, todos los clientes de Amazon pueden disfrutar de una selección de espectáculos para niños y familias en@amazonprimevideogratis. Enlace en bio para comenzar".

Además se conoció que la página del Gobierno de Buenos Aires liberó el acceso a la literatura universal con títulos que van desde De la Tierra a la Luna de Julio Verne, La Isla del Tesoro de Robert L. Stevenson, Oliver Twist de Charles Dickens, varios títulos de Jane Austen, La guerra de los mundos de H.G. Wells, Charlotte Bronte.

El enlace aquí: https://www.buenosaires.gob.ar/educacion-e-innovacion/plan-de-lectura/clasicos-digitales

