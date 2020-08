Amenazan de muerte a Karina tras criticar a Bad Bunny

La vocalista, de 35 años de trayectoria, indicó que recibió un mensaje que decía lo siguiente: “Hija de tu rep… madre te vamos a mandar a matar, hija de p… por andar hablando mal de artistas”, según reseñó el portal La voz de Arizona, entre otros portales informativos.

A pesar de que, en su momento, Karina aclaró: “Mi molestia no es por él, es porque esta organización que es tan seria y tan respetada, que se ocupa de defender a los compositores reales, le den un premio tan prestigioso a un artista como ese”.

Karina también estableció diferencias entre grandes cantautores latinoamericanos y el joven boricua.

“Tú no vas a poner en la misma bolsa a Armando Manzanero y a Bad Bunny. No creo que eso pueda considerarse una composición, esa vulgaridad no me interesa, no creo que se pueda considerar composición. No hace falta esa vulgaridad, es vergonzoso, es deplorable y una degradación para las mujeres, y también un hombre que hable así es degradación”, puntualizó.