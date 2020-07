Karina revela que su hija decidió congelar sus óvulos

"Pasamos un proceso maravilloso que se hizo antes de que él (Xander) empezara este último proceso porque bueno, eso se hecha a perder y cuando viene la última transformación como mujer ya no va a funcionar, ya no va a producir esos óvulos. Eventualmente me imagino que va a querer ser papá algún día", expresó Karina en la entrevista.

Asimismo, la cantante venezolana asevero que el cambio de sexo ha sido una transición bella en el que como madre se siente orgullosa por el rol que ha ejercido en la decisión de Xander, quien tiene 14 años de edad.

"Me parece que es un proceso bellísimo, bastante más corto de lo que pensabamos. Duró apenas tres semanas. Eventualmente, seré abuela, ojalá, de mi hijo también. Él va a poder tener sus hijos en el momento que él lo decida y con quien lo decida. Me parece fantástico que hayamos podido como padres brindarle a él la posibilidad de que sea papá de un hijo de él", acotó.

Por otra parte, Karina expresó que se considera una madre transgénero por lo que recalcó su apoyo a la comunidad. "Yo siempre he dicho que soy una mamá transgénero y por eso también pertenezco a la comunidad y formo parte de ella. Así que quiero dar ese mensaje de esperanza para todos esos chicos y gente que de verdad se descubre que es transgénero, decirles que hay mucha esperanza, que hay muchas opciones, que el mundo sigue evolucionando y que todo está bien, no se desesperen", dijo la cantante, quien aseguró que respeta el momento por el que se encuentra su hijo.

Embed

Desde su cuenta en Instagram, la artista ha hecho público parte del proceso que ha vivido en los últimos años junto a su familia.

"Mi amado Hijo Xander cumple hoy 14 años. Orgullosa y honrada de ser la madre de este ser que vino a cambiarnos a todos. Él es el coraje y la lección de honestidad más grande en mi vida, mi maestro pequeño. Él me guía y yo lo acompaño a ser lo que finalmente vino a ser: una persona íntegra y feliz. Cuánto te amor mi adorado hijo. Que Dios te bendiga y llene tu vida de cosas hermosas siempre, te dé salud plena e ilumine tu camino para que a su vez sigas iluminando el de tantos", escribió Karina el pasado nueve de julio a propósito del cumpleaños de Xander.