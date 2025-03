Amigo de Liam Payne revela detalles sobre adicción del artista

"Obviamente él tenía un problema; o sea, una cosa que siempre decíamos con Liam era que: 'todos tenemos distintas heridas en la vida, nada más que tenemos distintas cicatrices y unas cicatrices se ven más que otras'. La de él se veía mucho por el tema de las drogas", contó el amigo de Payne.

"Las drogas era algo que él estaba -si no es algo malísimo- tratando de mejorar y la estaba -yo creo- de a poco mejorando, dominando el tema, en la medida que él podía", develó.

Sin embargo, Nores aseguró que el consumo de drogas no fue el único factor que influyó en el fallecimiento del cantante.

"Lo que pasó acá fue una tragedia de esa acumulación de mala suerte que 'si no cambiabas esto y no pasaba, cambiabas esto y no pasaba nada...' y la verdad es que nada, cuando pasan estas cosas es como que: 'sí, las drogas eran un componente, pero no se moría de una sobredosis en su casa solo'", aseveró.

Muerte de Liam Payne

El músico británico Liam Payne, ex-miembro de la banda One Direction, falleció el 16 de octubre de 2024 a los 31 años al caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, informó la policía para la fecha.

"El músico tenía lesiones gravísimas incompatibles con la vida producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar fallecimiento, no hubo posibilidad de reanimación", dijo en declaraciones televisivas el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti.

Tras el suceso, las autoridades del Reino Unido develaron en enero en su investigación que el artista falleció a causa de un politraumatismo sufrido por la caída desde el balcón del Hotel CasaSur, en el que se alojaba en Buenos Aires.

Por otra parte, el reporte inicial compartido por las autoridades argentinas expuso que Payne presentaba un politraumatismo con hemorragia interna y externa en el cráneo, tórax, abdomen y extremidades. Entonces, se presumió que la postura con la que cayó el intérprete podría revelar que no adoptó una postura reflexiva para protegerse, por lo que se presumió que al momento de la caída, Payne estaba inconsciente.