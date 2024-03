Ana Gabriel sufre problema respiratorio en pleno concierto

MIAMI.- La cantante Ana Gabriel sufrió recientemente un percance en pleno concierto : mientras ofrecía un espectáculo en el Estadio Hermanos Serdán, Puebla, México, la intérprete se dirigió al público para pedirle apoyo a los asistentes, debido a que una ráfaga de cenizas procedentes del volcán Popocatépetl le ocasionó que no pudiese respirar.

Tras recibir asistencia médica, la intérprete de éxitos como Simplemente amigos, Quien como tú y Mi talismán regresó al escenario para continuar, como toda artista profesional, la presentación.

Ana Gabriel agradece a la fanaticada y desmiente rumores

Asimismo, Ana Gabriel se pronunció en las redes para hablar de lo ocurrido.

"Aunque anoche fue difícil por las cenizas del Popo, mi celestino, anoche se enojó y mandó una fumarola que casi me deja sin respirar, pero una vez más salimos adelante todo mi team (equipo) y una servidora. Tomados de las manos de un público poblano, comprensivo, amoroso y entregado; por eso, a Cancún le digo: estos me sacaron de Puebla y me trajeron aquí contigo, aquí para seguir enfiestados. #undeseomas #50aniversario #nomedigas #anagabriel #Cancun", escribió el 23 de marzo la Luna de América en X.

Este percance trajo especulación sobre las futuras presentaciones de Ana Gabriel. Ante la controversia, la también empresaria aclaró los malos entendidos.

"Yo no abandoné el escenario, yo pedí permiso y avisé al público que necesitaba oxigenarme porque me faltaba aire por tanto que respiré cenizas del Popo. Salí un par de minutos y regresé al escenario con la comprensión del público de Puebla y terminamos el show con dignidad", explicó el pasado domingo Ana Gabriel.